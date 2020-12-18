Ожирение и риск колоректального рака: у женщин не так, как у мужчин

18.12.2020, 0:00, Разное

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Всемирный фонд изучения рака считает (pdf) ожирение возможной причиной развития колоректального рака (рака толстой кишки). Организация делает такой вывод в связи с большим количеством исследований, которые демонстрируют связь рака с избытком веса. Некоторые данные показывают, что похудение снижает эти риски. При этом одинаково ли увеличивается риск колоректального рака при ожирении у мужчин и женщин, ранее не было точно известно.

Об ожирении говорят, когда индекс массы тела (ИМТ) у человека выше 30. Чтобы вычислить ИМТ, вес человека в килограммах нужно поделить на квадрат роста в метрах. Нормальным считается ИМТ 18,50 — 24,99.

В новое исследование ученые из Бристольского университета и Международного агентства по исследованию рака включили более 100 тысяч человек, данные о которых содержатся в британском Биобанке. Ученые не взвешивали каждого участника исследования, а воспользовались генетическими данными. Определенные маркеры в генах свидетельствуют о риске ожирения разных типов и разной тяжести. Таким образом, авторы исследования проанализировали, как связана генетическая расположенность к ожирению с риском рака. Такая методика называется менделеевской рандомизацией.

Оказалось, что увеличение ИМТ – стандартного показателя для оценки ожирения – более выразительно связано с риском колоректального рака у мужчин. С его увеличением на каждые 4,2 единицы вероятность развития этой опухоли у мужчин увеличивалась на 23%, у женщин – на 9%.

В то же время, на связь рака с изменениями фигуры и содержания жира в организме у женщин указывал другой показатель. Увеличение соотношения охватов талии и бедер на каждые 0.07 единиц у них было связано с увеличением риска колоректального рака на 25%. Для мужчин этот показатель составил лишь 5%.

Соотношение талии и бедер – показатель, который все чаще привлекает внимание врачей. Эксперты ВОЗ уверены, что он может указывать на риск ряда хронических болезней.

Авторы пишут, что подобные исследования нужны, чтобы лучше понять, почему ожирение связано с риском рака. Людям далеко не всегда просто похудеть. Понимание механизмов вредного воздействия ожирения помогло бы улучшить их здоровье.