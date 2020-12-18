21 декабря начнется эра Водолея

18.12.2020, 8:39, Разное

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21 декабря 2020 года состоится легендарное соединение Юпитера и Сатурна в 0°29′ Водолея — открывающее новую эпоху.

Каждые 2160 лет точка весеннего равноденствия смещается на один знак Зодиака, где остаётся до следующей смены знака. По имени созвездия, через которое движется эта точка, называется временной отрезок истории – эра. Принято считать, что с вхождения в 2012 году точки весеннего равноденствия в одноименный знак Зодиака наступила эра Водолея.

Одно из основных свойств воздуха – свобода передвижений всего и вся, не признающая преград. Водолей придаёт этому значению некую примесь эксцентричности и экстравагантности, оригинальности и нестандартности.

Новая эпоха означает, что формат общества, социального, экономического, политического уклада будет перестроен. Но чтобы построить что-то новое, сперва нужно разрушить старое. Процесс разрушения старого — и есть основной процесс 2020 года.

Важно отметить, что точку этого соединения Сатурн как раз проходил 29-30 марта (когда начали карантин). В этот момент Сатурн начал чистку старого. Он начал готовить почву…

Обстоятельства сложились интересным образом: какую бы цель не преследовали авторы карантина — но именно они помогли разрушить, в итоге, старый уклад — открыть дорогу новому. Карантин уничтожил окончательно экономику, но в старой, отжившей системе, которая и должна была закончится. Процесс разрушение был запущен на переход Сатурна в Водолея и первое соединение Юпитера и Плутона.

Важнейшую роль будет играть обучение, как дошкольное, так и школьное, не говоря уже о ВУЗах. Чем больше человек будет знать (чем больше будет его багаж знаний), тем выше будет его социальный статус. На основании уровня образования человек сможет рассчитывать на определённую работу и, соответственно, уровень дохода и уровень жизни. Это и сейчас заметно, а с каждым годом будет проявляться всё более явно.

Начнётся новое разделение общества по классам. Но, в отличие от минувшей эры Рыб, в эре Водолея переход из одного класса в другой будет происходить не по праву наследования, а по праву «учёности». У каждого члена общества будет возможность достичь самых высших степеней этой самой учёности, социальные лифты должны будут работать превосходно. Главное – это желание человека учиться и применять знания, а возможность, надеюсь, будет предоставлена каждому.

Так что самые правильные инвестиции сейчас – это инвестиции в наших детей, а точнее в их образование. Особенно актуально это звучит на фоне всемирной роботизации и цифровизации: человека уже массово заменяют роботы и компьютеры, количество профессий и рабочих мест с каждым годом уменьшается, а конкурс на одно вакантное место в оставшихся профессиях значительно увеличивается. Самый большой вызов для человечества в ближайшем будущем – это занятость и трудоустройство населения.

Наличные деньги со временем полностью исчезнут, а через несколько сотен лет исчезнет и само понятие денег в том значении, как мы их сейчас воспринимаем. Самой большой ценностью будет являться информация. Именно она станет мерилом богатства и состоятельности, как людей, так и организаций.

Крупные компании и корпорации для дальнейшего присутствия на рынке, не говоря уже о развитии, будут обязаны иметь свои центры для работы с большими объёмами данных. Им необходимо будет постоянно анализировать специфику изменения спроса конечных потребителей на их продукцию (неважно товар это будет или услуга). А это именно те данные, которые собирают о своих пользователях (о нас с вами) социальные сети и поисковые системы. Уже сейчас на основании этих данных нам навязчиво и не очень предлагаются товары и услуги исходя из наших предпочтений на основе анализа нашего присутствия и активности в сети.

Интернет вещей и сейчас имеет широкое распространение, а в будущем свойствами собирать и передать информацию будут обладать все предметы, в которых целесообразно реализовать эту функцию. Производители таким образом смогут отслеживать спрос и географию распространения своего товара, частоту его использования и сферы применения. Мы даже можем никогда и не узнать о том, что наши ботинки или зубная щётка будут отправлять данные о своей геолокации, количестве шагов или частоте и длительности использования.

Сейчас, когда мир всё больше погружается в искусственный интеллект, это очень востребовано. Например, в нашей организации мы стали внедрять уборочным машинам «мозги», чтобы они не только передавали данные о своём местонахождении и статусе, но и начинали думать и анализировать свои действия, повышая эффективность уборки.

Освоение космоса пойдёт совсем по другому пути. Очевидно, что современный технический прогресс достиг своего предела в этом направлении и для дальнейших исследований и покорения даже ближнего космоса необходим совсем другой уровень технологий. И он будет достигнут. Будут разработаны новые материалы и новый тип двигателей, работающих от нового типа энергии. Точно так же транспорт на Земле перейдёт на совсем другие источники энергии, и все они будут связаны с электричеством. Летательные аппараты будут перемещаться в воздухе на иных принципах, скорее всего за счёт использования электромагнитного поля Земли.

Отдельным вопросом встанет решение проблем экологии. С использованием нового типа источника энергии в ближайшие 200 лет отпадёт необходимость в полезных ископаемых в качестве топлива для получения энергии. Тогда человечество массово займётся переработкой отходов, накопленных предыдущими поколениями за всё время индустриальной эры. Нашей планете это всё очень понравится, но произойдёт это уже не при нашей жизни, возможно правнуки увидят.

В заключение немного эзотерики.

Знак Водолея изображается в виде двух параллельных потоков воды. Описанию значений этого символа можно, пожалуй, посвятить отдельную статью.

Сейчас отметим лишь, что один поток символизирует мёртвую воду, второй – живую. В сказках и легендах разных народов мира их значение всегда одинаково: мёртвая вода восстанавливает, живая – оживляет. Эти символы будут раскрыты в полной мере в новой эре, в том числе и через обновление религий, но об этом – в следующий раз.