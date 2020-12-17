 

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

17.12.2020, 23:56, Разное
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Испанские СМИ назвали имена четырех россиян, задержанных по делу об отмывании денег «русской мафии». О личностях подозреваемых сообщают издания ABC и EL Pais со ссылкой на источники.

По информации СМИ, один из ключевых участников преступной группы — 50-летний Алексей Широков (у EL Pais — Сироков), задержанный в элитном особняке в Аликанте. По данным изданий, он получил юридическое образование в Испании и оказывал другим фигурантам нелегальные юридические услуги.

ABC также называет фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев (по данным издания, он вел переговоры с испанскими бизнесменами и привлекал новых участников в преступную группу), Хакимов и Жижин. Последние, как отмечает ABC, организовывали процесс отмывания денег.

Ключевой фигурант дела, как передает ABC,  — человек по фамилии Данилов, которого еще не арестовали. По данным ABC, он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».

Накануне испанская полиция сообщила о задержании 23 человек по подозрению в отмывании денег «русской мафии». В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании, за последние десять лет.

Полиция провела 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, в ходе которых было изъято оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей, а также заблокированы банковские счета и активы на миллионы евро.

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По данным правоохранителей, преступная группа привлекала юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров для контроля ключевых секторов испанской экономики. Среди задержанных восемь россиян.

Источник: Новая газета



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