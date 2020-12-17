У фигуранта дела Шеремета Антоненко ухудшилось состояние здоровья. Суд оставил его под арестом, но разрешил этапировать в больницу

17.12.2020, 23:52, Новости дня

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Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 декабря отказался менять меру пресечения для музыканта и добровольца Андрея Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось.

Суд отклонил ходатайство, но обязал Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы в Киеве и Киевской области, а также начальника СИЗО, в котором содержат Антоненко, обеспечить оказание ему надлежащей медицинской помощи и лечение по назначению врача.

Также суд дал согласие на этапирование Антоненко в больницу.

В ходе заседания защита музыканта сообщила, что у него подозревают коронавирусную инфекцию, так как у одного из адвокатов подтвержден COVID-19, а еще один сейчас находится на самоизоляции и ждет результатов теста.

Антоненко сообщил Общественному, что у него проблемы с сердцем и зубами.

“Сказывается это содержание. Ну у меня проблемы с сосудами, а сейчас начались проблемы с ногой. Мне когда-то еще оперировали ноги. Тромбофлебит глубоких вен. Я не могу это объяснить, я не врач. И в груди начинает что-то болеть. Все как-то внезапно. Да и какое может быть моральное состояние у человека, который год находится в СИЗО”, – сказал он.

Врач Владислав Горбовец, который оперировал Антоненко в 2016 году, заявил: осложнения болезни могут привести к смерти музыканта.

“Может быть развитие трофических язв. Тех пор как он в СИЗО, все мои усилия насмарку. И я даже не о венозной недостаточности. Там очень много проблем. Мне было обидно видеть его в том состоянии, которое я увидел. В случае наступления осложнений, например, тромбофлебитов, возможен летальный случай. Не обязательно, но такая угроза есть”, – рассказал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка