 

На лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выделено 2,78 млрд рублей

17.12.2020, 23:38, Новости дня
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Минздрав РФ получит из резервного фонда правительства 2,78 млрд рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщается в соответствующем распоряжении.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Средства перечислят регионам. Ожидается, что лекарствами обеспечат 353961 пациента, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств от коронавируса больным, находящимся на амбулаторном лечении. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проконтролировать эффективность расходования регионами средств на лекарства.



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