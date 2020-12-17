 

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

17.12.2020, 23:38, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в Москве зафиксирован 715241 случай COVID-19, вылечились 551207 вирус-положительных пациентов. Общее число летальных случаев – 10243 (днем ранее скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус).



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