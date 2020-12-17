Мнение: Щедрый «Сибур»

17.12.2020, 23:20, Разное

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Бизнесмен Кирилл Шамалов обиделся на «Важные истории», которые назвали его бывшим зятем президента России Владимира Путина, и рассказали, что сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, молодой бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Шамалов объяснил, что, проработав в «Сибуре» 12 лет, он являлся «участником программы мотивации» наравне с многими другими менеджерами компании: «Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации».

Мне вот интересно, в «Сибуре» работает 23 тыс. человек. «Программы мотивации» она на всех работников компании распространяется? Или щедрость «Сибура» была точечной, рассчитанной исключительно на Кирилла Шамалова?

Фотографии Кирилла Шамалова и его бывшей супруги отсюда