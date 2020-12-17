 

Путин заявил о недостатке политического мужества у Зеленского

17.12.2020, 23:10, Разное
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“Когда новый президент приходит к власти, как это было с Зеленским, он сначала опирается на мнение большинства, а потом оглядывается на националистические силы. Это говорит о недостатке политического мужества”, – сказал Путин.

Перспективы развития отношений двух стран зависят от украинских властей, считает российский президент. Он напомнил, что лидеры Незалежной приходили к власти под лозунгами окончания войны в Донбассе. “Но ничего не получается”, – констатировал Путин.

Он пообещал, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Он напомнил, что в рамках нормандского диалога стороны договорились о прекращении боевых действий. Но связанные с регионом экономические и социальные вопросы Украина не решила, сказал президент.

Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.



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