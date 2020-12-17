Мария Шарапова выходит замуж

17.12.2020, 23:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жених звезды —

британский миллионер Алекс Гилкс. Он является другом принца Гарри и основателем аукционного дома. 33-летняя Шарапова встречается с 2018 года.

Мария Шарапова давно считается одной из завидных невест. Большинство поклонников теннисистки считают, что российская звезда спорта и британец очень подходят друг другу и составят прекрасную пару.

Ранее Мария Шарапова вместе с возлюбленным появились на балу Met Gala – 2019. Теннисистка выбрала для выхода в свет роскошный наряд. Спортсменка была в платье необычного кроя: верх расшит пайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе. Видная чета привлекала всеобщее внимание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Напомним, недавно Мария Шарапова вошла в список 97 самых богатых женщин США по версии Forbes. Спортсменка давно живет в Брейдентоне, штат Флорида. Состояние теннисистки аналитики оценили в 200 миллионов долларов. Таким образом, она заняла в рейтинге 87-е место, обойдя известную певицу Леди Гагу. Эксперты отмечают, что основным источником доходов Марии Шараповой является спорт, однако немалые деньги ей приносит и кондитерская компания Sugarpova.