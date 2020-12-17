Решение парламента Молдовы о статусе русского языка очень опасное – Данилов

17.12.2020, 22:58, Новости дня

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время онлайн-встречи с с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом заявил об опасности закона о статусе русского языка, который принял парламент Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО 17 декабря.

В релизе сказано, что Солох и Данилов обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, и особое внимание уделили событиям в Беларуси и ситуации в Молдове, сложившейся после выборов президента.

Россия не имеет желания терять влияние в Молдове, подчеркнул Данилов.

“Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным”, – добавил он.

Закон о функционировании языков парламент Молдовы принял 16 декабря.

Согласно закону, после его вступления в силу, по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставлять информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон говорил, что намерен подписать его до инаугурации Майи Санду, которая победила на выборах президента.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

После выборов парламент Молдовы без обсуждения в двух чтениях принял закон, ограничивающий полномочия Санду. Конституционный Суд приостановил его действие, но Додон все равно подписал закон.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка