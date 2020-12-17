 

Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после заболевания мужа COVID-19

17.12.2020, 22:58, Новости дня
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Первая леди Франции Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию после того, как стало известно, что у французского президента Эммануэля Макрона подтвердили инфицирование COVID-19. Об этом сообщает Le Figaro ссылаясь на информацию пресс-службы Елисейского дворца.

По информации агенства, у супруги Макрона нет симптомов заболевания, однако она сдала тест на наличие коронавирусной инфекции. Его результат оказался отрицательным. В ближайшие дни она сделает повторный тест.

Бриджит продолжит работать в режиме видео-конференций, говорится в сообщении.

Макрон также перешел в удаленный режим работы.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 в разное время было инфицировано 2,4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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