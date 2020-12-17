 

Почти 40 штатов подали антимонопольный иск против Google в США

17.12.2020, 22:44, Новости дня
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Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила, что она и почти 40 ее коллег из других штатов подают антимонопольный судебный иск против корпорации Google.

Иск подан, чтобы «покончить с незаконной монополией» Google «в поисковом сервисе». Как указывается в заявлении офиса Джеймс, корпорация «своими незаконными действиями гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google». 

«Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Иск подали власти 35 американских штатов, столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, а также Гуама. Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В окетябре минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвинили в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию. Перед этим подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.



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