Названо возможное российское «противоядие от гиперзвука»

17.12.2020, 22:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Противоядием» от гиперзвукового оружия других стран, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, может стать зенитная ракетная система С-500 и противоракета, прошедшая глубокую модернизацию, заявили военные эксперты.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что «противоядием от гиперзвука, видимо, может стать комплекс С-500». Как напомнил Мураховский, «заявлялось о том», что С-500 «будет обладать возможностью борьбы с гиперзвуковыми ракетами». Кроме того, речь может идти о «модернизации московской системы ПРО», учитывая, что «ракета серьезно модернизирована», передает ТАСС.

При этом Мураховский сомневается, что в ближайшее время для этих целей решат использовать оружие на иных физических принципах, например, лазерах, для которых скорость цели хоть и «не имеет значения», поскольку «скорость света все равно выше», но есть «вопрос в мощностях установки». Так, лазерный комплекс «Пересвет» прикрывает «позиционные районы ракетных войск стратегического назначения». Мураховский заявил: «Габариты все видели – несколько машин, весьма объемных. При этом он не способен уничтожать цели – это комплекс оптико-электронного противодействия».

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что основные конкуренты РФ в разработке гиперзвукового оружия – США и Китай. При этом США «понимают, что аэробаллистическую ракету типа «Кинжал» они создать могут, и сейчас ее испытывают». Сейчас, по его словам, у США «нет ракеты, которая сама бы себя разгоняла до таких скоростей», но «она когда-нибудь появится, потому что это настолько технологичное государство».

Литовкин также полагает, что «противоядием» может оказаться ракета-перехватчик, способная на гиперзвуковой скорости «бить мухе в глаз». Он пояснил, что сейчас система ПРО предполагает ответный удар ядерным взрывом. По его словам, система ПРО Москвы, созданная в 1960-е годы, «уже перехватывала гиперзвуковые цели, но самым негуманным способом». Сейчас, как сообщил эксперт, «надо это все гуманизировать».

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов напомнил, США пытаются догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, поэтому необходимы средства защиты. Как подчеркнул Коновалов, «классическая военная мысль состоит в том, что средство нападения всегда поддерживается средством защиты от угрозы», ведь «потенциальный противник всегда будет работать в этой сфере».

Заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов полагает, что у РФ уже есть система противокосмической обороны, которая может перехватывать баллистические ракеты, но в единичных экземплярах, которые расположены локально. По его словам, прикрыты «только большие центры, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Приволжско-Уральский округ», а нужно «масштабировать эту систему на всю страну и отработать тактику ведения боя против гиперзвукового оружия».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что наличие нового гиперзвукового оружия у РФ оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно – это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен – мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем», – сказал он.