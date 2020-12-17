Мнение: Секретарь по образованию

17.12.2020, 22:20, Разное

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Новый секретарь по образованию США.

Трансгендер Шарлотта Клаймер.

Назначение произошло в рамках стратегии Байдена по достижению максимального расового и гендерного разнообразия.

В будущей администрации первичны цвет кожи, гендерная и сексуальная ориентация.

UPD: Негативная реакция на это назначение в американских соц.сетях привела к тому, что сегодня персонаж начал уходить в отказ, мол это была шутка.

Хотя все еще вчера ушло в американские СМИ от него же.Эта история тест для американского общество – готова ли она к министрам-трансгендерам или еще нет.



А это новый секретарь по транспорту, бывший кандидат в президенты Пит Буттиджич. Угадай причину.



Будущий министр обороны США Ллойд Остин. Цвет кожи был одним из определяющих факторов.