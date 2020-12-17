 

Сибирские травники хотят подарить Путину необычный новогодний презент

17.12.2020, 22:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Однако о его содержимом стало известно уже после завершения прямой линии. Президент России Владимир Путин продолжил общаться с журналистами даже по окончании трансляции и рассказал репортёрам, что всё это время в его стакане находился чай из сибирских трав. Он и прежде говорил, что предпочитает обычному чаю травяные напитки, в частности, – сделанные из растений с гор Алтая.

В связи с этим председатель совета потребительского кооператива “Алатау” из Кемеровской области Евгений Трубецкой предложил изготовить для президента уникальный травяной сбор, преподнеся его в качестве подарка на Новый год. Трубецкой отметил, что в его состав можно включить лучшие травы из экологически чистых районов Бурятии, Алтайского края, Тувы и Кемеровской области.

Среди них он выделил красный и золотой корни, листья смородины, иван-чай и саган-дайля. По словам предпринимателя, такая смесь поможет укрепить иммунитет и придать сил, а также послужит хорошим антиоксидантом.

Другие заготовители дикорастущих трав – Артем и Григорий Черных из Красноярского края также изъявили желание изготовить для Владимира Путина свой чай. По словам травников, в их ассортименте есть сборы, которые будет не стыдно предложить попробовать главе государства. В их числе – кедровый и таежный чаи, а также напитки, обладающие тонизирующим действием. Это поможет президенту не уставать на работе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Виктория Боня начала слышать голоса по ночам

07.09 / Соратницу Тихановской задержали в Минске и увезли в неизвестном направлении

27.11 / Учёный объяснил, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

03.07 / Мнение: Энтелехия имиджа

28.10 / Мнение: Родила дома в 14 и спрятала ребенка в морозилке

24.10 / Кристина Асмус назвала требования к будущему жениху

24.08 / Начались летные испытания новейшей управляемой ракеты «Булат»

07.07 / Мнение: Овечий взгляд

05.11 / Мнение: О кануне гражданской войны в Америке

14.09 / Петр Чернышев спасал тяжелобольную Анастасию Заворотнюк путем нечеловеческих нагрузок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска