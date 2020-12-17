Мнение: Двойная авиапремьера, лидерство России по интернету и страна-гелиоколонка

17.12.2020, 22:10, Разное

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1. Хроники развала российского авиапрома. Позавчера свой первый полёт совершил среднемагистральный авиалайнер МС-21 с отечественными двигателями. Вскоре он пойдёт в серию, и тогда можно будет говорить об импортозамещении очередного крупного сегмента нашего авиарынка:

https://ria.ru/20201215/samolet-1589252517.html

Вчера же состоялся первый полёт турбовинтового регионального авиалайнера Ил-114-300, также с российскими двигателями:

https://ria.ru/20201216/polet-1589564929.html

https://www.youtube.com/watch?v=haanCFtsm7I

Хотя винтовые пассажирские самолёты стали для многих россиян уже непривычными, для региональных перевозок, особенно в Арктике, они всё ещё актуальны.

2. На «Ленте.Ру» рассказывают, как путинская Россия, преодолела сильное отставание, сумев стать одним из лидеров мирового Интернета:

https://lenta.ru/articles/2020/12/14/internet/

В 2020 году Россия уверенно входит в двадцатку стран с наиболее развитой сетевой инфраструктурой, имея собственную популярную поисковую систему, соцсети и крупных игроков на рынке интернет-торговли. Еще 20 лет назад Рунет находился в зачаточном состоянии, и подобный успех казался немыслимым. Однако за два десятилетия аудитория российского интернета выросла в десятки раз, а вклад в экономику достиг 6,4 триллиона рублей в год. Страна вышла в европейские лидеры по количеству платежей, которые совершаются с помощью умных гаджетов, и использованию онлайн-кошельков.

Свидетели Гибнущей России утверждают, что за 20 лет ничего путного у нас не было сделано и всё только разваливается. Как же их переубедить?

Положим, всепропальщиков невозможно вытащить из дому и заставить лично посмотреть на тысячи новых заводов и колосящиеся бескрайние поля. В новости о наших промышленных успехах и рекордных урожаях они, похоже, попросту не верят, считая их фейками, состряпанными по образцу бравурных новостей советского телевидения.

Но если господа всепропальщики пишут из России, они ведь должны были заметить, что за 20 лет у нас появился практически повсеместный качественный интернет? Что было создано множество полезных сайтов и сервисов, что мы живём в прекрасную эпоху цифровизации и успешно строим великую цифровую державу?

Лента пишет, что мы «входим в двадцатку». Это не вполне верно, на мой взгляд. Свой полноценный интернет есть только в трёх с половиной странах мира — в США, в России, в Китае и, с натяжкой, в Японии. Условные Германия или Франция плотно оккупированы американским интернетом, их национальные сегменты не вызывают ничего, кроме слёз.

3. Коллега genby пишет, что Россия может вскоре превратиться в страну-гелиоколонку. В следующие несколько лет у нас будут введены крупные мощности по производству гелия:

https://genby.livejournal.com/878435.html

Сокращение предложения от США может возместить строительства перерабатывающего комплекса Helium III (Катар, 2020 г.) и Амурского газоперерабатывающего завода (Россия, 2021 г.). Россия вводит этот завод в середине следующего года вводит первую очередь завода и с вводом к 2024-25 году второй очереди захватывает четверть мирового рынка гелия, (6 миллиардов кубических футов). А там и третья очередь на подходе. США уходят с рынка гелия и американцев сменяет Россия

Американцы уже бьют тревогу:

“Близится к завершению строительство огромного производственного объекта в Сибири, который, по мнению некоторых аналитиков, может подорвать глобальный рынок гелия, который играет все более важную роль в таких отраслях, как медицинские технологии, освоение космоса и национальная безопасность.

Соединенные Штаты и Катар вместе производят подавляющее большинство гелия в мире. Но уже самодостаточная Россия планирует со следующего года стать крупным экспортером. Эта амбиция, работа над которой ведется уже много лет, совпадает с уходом правительства США из гелиевого бизнеса после десятилетий работы в качестве основного поставщика. Это вызывает опасения по поводу того, что Россия может использовать те же методы торговли под политическим влиянием, которые беспокоят покупателей российского природного газа и сырой нефти.”