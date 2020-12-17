 

“Успела долететь до того, как закрыли аэропорты”. Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури

17.12.2020, 22:04, Новости дня
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Проживающая в США российская певица Кристина Орбакайте 17 декабря в Instagram разместила видео, на котором запечатлена вместе с дочерью на прогулке по пустым улицам Нью-Йорка во время снегопада.

Певица катает дочь на санках, передвигаясь по проезжей части, занесенной снегом. По словам Орбакайте, из-за непогоды в нью-йоркских школах отменены занятия.

“Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты – в Нью-Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице”, – подписала она ролик.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Кристина Орбакайте замужем за американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году в Майами (США). Клавдия – единственный ребенок Земцова.

У Орбакайте есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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