70 тысяч покупателей «Пятерочки» отказались от бумажных чеков

17.12.2020, 21:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В российской розничной сети «Пятерочка» сообщили о том, что уже 70 тысяч их клиентов установили на свои смартфоны специальные приложения, которые позволяют обойтись без бумажных чеков. Вся информация о покупках поступает к ним в электронном виде.

В частности, для этого может быть использована электронная почта. Название приложения звучит точно так же, как и самой торговой сети.

Для того чтобы перейти на электронные чеки, покупателю достаточно завести свой профиль на ресурсе ритейлера и подтвердить адрес электронного почтового ящика, на который будет направляться вся важная информация. Все выписанные электронные чеки также доступны для проверки в фискальных органах и являются таким де подтверждающим документом, как их бумажные аналоги.