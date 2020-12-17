 

70 тысяч покупателей «Пятерочки» отказались от бумажных чеков

17.12.2020, 21:58, Новости дня
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В российской розничной сети «Пятерочка» сообщили о том, что уже 70 тысяч их клиентов установили на свои смартфоны специальные приложения, которые позволяют обойтись без бумажных чеков. Вся информация о покупках поступает к ним в электронном виде.

В частности, для этого может быть использована электронная почта. Название приложения звучит точно так же, как и самой торговой сети.

Для того чтобы перейти на электронные чеки, покупателю достаточно завести свой профиль на ресурсе ритейлера и подтвердить адрес электронного почтового ящика, на который будет направляться вся важная информация. Все выписанные электронные чеки также доступны для проверки в фискальных органах и являются таким де подтверждающим документом, как их бумажные аналоги.



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