 

Чубайс назвал стратегические успехи и неудачи в энергетике

17.12.2020, 21:50, Новости дня
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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс по итогам форума «Сто лет электричества» отметил стратегические успехи и риски РФ в энергетике.

«Стратегический успех – это тот факт, что РФ за последние четыре года реально создала технологический кластер возобновляемой энергетики», – приводит заявление Чубайса РИА «Новости».

При этом, по мнению Чубайса, «стратегический провал страны – энергоэффективность». «Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны; базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», – подчеркнул спецпредставитель главы государства, добавив, что нужно признать этот факт и двигаться дальше.

Также Чубайс отметил, что РФ начала формировать собственную климатическую политику и находится на стадии формирования фундаментальных целевых параметров.

«Они пока еще не до конца сформированы, есть указ президента по целям 2030 года, но нет стратегии низкоуглеродного развития. Вот мы находимся в моменте, когда мы определим, что мы сами хотим достичь в следующие десять лет и в следующие 30 лет. Цели [на] 30-ые [годы] и цели [на] 50-ые [годы]. Вот здесь, мне кажется, очень большой стратегический риск. Риск того, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение. Это соблазн», – считает Чубайс.

Ранее в четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции отметил, что РФ начинает слезать с так называемой нефтегазовой иглы, 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

Напомним, 10 декабря в Минэнерго назвали срок, в течение которого углеводороды будут составлять прочную основу бюджета России. В тот же день «Зеленой альтернативе» предложили объявить 2021 год годом альтернативной энергии.



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