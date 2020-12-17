 

Путин высказался о новом сроке: Пока не решил

17.12.2020, 21:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О возможности переизбраться на новый срок в соответствии с поправками к Конституции напомнил журналист “Коммерсанта” Андрей Колесников. “Вы и правда готовы вновь приступить или не хотели бы стать хромой уткой раньше времени?” – спросил корреспондент.

“У меня есть правило: отвечая на этот вопрос, надо понимать, пойдет это на пользу стране или нет. Я пока не решил для себя, нужен ли этот шаг”, – сказал Путин на пресс-конференции.

Голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля текущего года. Явка составила 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших. Одна из поправок обнуляет президентские сроки действующего главы государства и дает ему возможность избраться вновь.

Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Легкоступова признавалась священнику о предчувствии скорой смерти

10.07 / Мнение: “Передовой шведский опыт”.

09.08 / Мнение: «Расстрел» Эдуарда Мане: кого тут и за что?

25.07 / Дайджест британской прессы

26.10 / Эксперт Павел Мясоедов описал функцию предупреждения iPhone о слежке за пользователем

22.10 / Ирина Скобцева при жизни рассказывала о покойной дочери и ее сходстве с отцом

15.08 / Марина Зудина обнародовала архивные фотографии Олега Табакова с дочерью

06.11 / Мнение: «Король Швеции — ***!»

09.11 / Не оставляйте детей и семьи

23.11 / Пресс-служба “Конкорда” опубликовала иск Пригожина к Шевченко и “Собеседнику”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска