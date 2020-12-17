 

Глава СПЧ не увидел нарушений прав человека в законопроекте об иноагентах

17.12.2020, 21:22, Разное
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Спустя год определение иностранного агента в России было расширено поправками в закон о СМИ. Они предусматривали возможность включения физических лиц в ряды представителей интересов других государств.

8 декабря 2020 года Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иноагентов. В нем предлагается снова расширить перечень физических лиц, которые могут быть признаны таковыми, а также приравнять к иностранным агентам незарегистрированные общественные и политические организации, получающие финансовую помощь из-за рубежа.

Это предложение в российском обществе было воспринято неоднозначно. Некоторые наблюдатели заявляли, что законопроект ущемляет права человека.

Однако глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев изучил документ и заключил, что не видит в нем подобных нарушений. По словам Фадеева, законопроект, напротив, – расширяет права граждан, в частности – на информацию. Председатель СПЧ подчеркнул, что россиян следует осведомлять о том, что какие-либо общественные объединения или отдельные лица спонсируются другими государствами или их жителями.



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