 

Путин увидел в возвращении Максима Шугалея перспективность сотрудничества с арабским миром

17.12.2020, 21:20, Разное
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Во время проведения ежегодной пресс-конференции Владимир Путин завил, что Максим Шугалей вернулся из ливийского плена благодаря арабским друзьям.
«Это возвращает меня к вопросу о сотрудничестве с арабским миром. Мы сделали это, в том числе и прежде всего, благодаря сотрудничеству с друзьями в арабских странах, которые оказали нам содействие», – подчеркнул президент России, отвечая на вопрос журналистов о долгожданном возвращении на родину Максима Шугалея.

Отметим, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) на прошлой неделе были освобождены из частной тюрьмы в Ливии и смогли беспрепятственно вернуться в Россию.

Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан полтора года назад во время проведения исследований на территории ливийского государства были захвачены в плен. Все это время за освобождения россиян боролись многие политические деятели, дипломаты и просто неравнодушные соотечественники.

Впрочем, поддержка продолжается и сейчас. Известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин решил оказать материальную помощь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, выделив им по 18 миллионов рублей – по 1 миллиону рублей за каждый месяц заключения.



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