Эндокринологи обеспокоены влиянием вездесущего пластика на здоровье

17.12.2020, 21:18, Разное

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Гормоноподобные вещества

Наибольшую опасность для здоровья представляют те вещества, выделяемые пластиком, которые обладают гормоноподобным действием, указывают ученые. Химическое строение этих соединений позволяет им включаться в различные физиологические процессы организма человека: влиять на обмен веществ, сон, фертильность (способность заводить детей).

Вещества, которые могут действовать как гормоны, можно обнаружить во многих видах пластика, с которыми мы сталкиваемся каждый день. К ним относятся полифторалкильные химические вещества, фталаты, бисфенол А, диоксины, токсические металлы (свинец, кадмий). Некоторые из этих веществ добавляются в пластмассы, чтобы улучшить их качество и подлить срок работы. Другие появляются в пластике уже после его выбрасывания, когда он превращается в микропластик.

Постоянное незаметное воздействие

«Воздействие веществ с гормоноподобным действием не является единственной проблемой сегодня, но они представляют серьезную угрозу будущим поколениями. Когда эти вещества действуют на беременных женщин, они способны влиять на здоровье их детей и даже внуков», – сообщила в пресс-релизе Паулиина Дамдимоупоулу (Pauliina Damdimopoulou) из Каролинского института в Швеции, соавтор документа.

Она добавила, что наиболее серьезные доказательства вреда этих веществ получены в исследованиях на животных. В них, например, было показано, что они могут вызывать изменения в ДНК, которые передаются через поколения.

Ученые подчеркивают, что в мире практически не осталось уголка, где можно скрыться от действия пластика – сегодня он есть практически везде. Это одна из причин, по которой действие веществ, влияющих на эндокринное регулирование, очень сложно оценить в реальной жизни: нельзя выделить контрольную группу людей, на которую они совсем не действуют. Джоди Флаус (Jodi Flaws) из Иллинойсского университета, ведущий автор отчета, считает, что вредное влияние этих соединений можно сравнивать с действием других токсинов окружающей среды, например, сигаретного дыма. Но от дыма проще скрываться.

Старые меры не помогли, нужны новые

Авторы отчета считают, что борьба с воздействием веществ, которые влияют на эндокринное регулирование, должна быть глобальной и включать в себя все страны и компании, производящие пластик. При этом, по мнению ученых, недавние попытки сделать пластик «с человеческим лицом» практически не принесли результатов. Так, вещества, которыми попытались заменить бисфенолы, оказались примерно настолько же токсичными. В то же время, биоразлагаемый пластик обычно содержит опасные добавления. В свою очередь, производство «обычного» пластика растет.

Ученые пишут, что они понимают, что пластик нужен людям, и будет нужен еще долго. Но чтобы снизить риск от его воздействия в будущем, нужно интенсивно работать сейчас. Среди рекомендаций экспертов: строгий контроль использования гормоноподобных веществ в пластике, включая запреты, кампании по разработке безопасных альтернатив современному пластику, улучшение технологии переработки пластика.