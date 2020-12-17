Мнение: Нью-йоркское метро, штрафы за иноязычную рекламу и как работает «Новичок»

17.12.2020, 21:16, Разное

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1. К вопросу о блеске цивилизации. Пользовательница Катя написала в Твиттере: «Станция Московского метро, которой я часто пользовалась раньше, против станции Нью-йоркской подземки, которой я часто пользуюсь теперь»:

https://twitter.com/kazbek/status/1338610762072399877

https://olegmakarenko.ru/2023156.html?thread=781081332#t781081332

Это простое сравнение вызвало нескончаемый шквал комментариев. В ответных твитах кто-то попытался отстоять честь Нью-Йорка, указав, что фотография якобы сделана на заброшенной станции. Быстро выяснилось, что на той станции Нью-Йорка закрыта и заброшена только одна из трёх платформ, а из оставшихся двух одна реконструирована, а другая – в плачевном состоянии (она находится на линии, ведущей в бедные районы):

https://twitter.com/kazbek/status/1339299271884107780

https://twitter.com/rosytzuvi/status/1338991309567221763

В комментариях к исходному твиту рассказывают, что эта станция многократно была признана худшей в Нью-Йорке, однако есть и много других ей подобных.

Превосходство Московского метро ни у кого не вызывает сомнений, хотя некоторым американцам и непонятно, зачем тратить огромные деньги на «подземные коммунистические дворцы».

Дело, очевидно, не в коммунизме. Красивые станции стараются строить во многих метрополитенах мира, в том числе в тех странах, где никогда не было коммунистических экспериментов.

А вот почему в Нью-Йорке десятилетиями не могут привести свою подземку в порядок – большая загадка. Ведь метро – это лицо города, а Нью-Йорк – это лицо Соединённых Штатов, финансовая столица мира и место расположения штаб-квартиры ООН. Получается, это позор для всего человечества.

2. Читатель gaz_v_pol приводит примеры штрафов за иноязычную рекламу в России:

https://olegmakarenko.ru/2022276.html?thread=780808836#t780808836

23.09.2020 года было письмо ФАС по иноязычной рекламе (ссылка).

Кратко: в части 2 статьи 3 Закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ допускается использование иностранных слов, если одновременно в рекламе присутствует идентичный перевод на русский.

За 2019 год в ФАС поступило 2 жалобы на это нарушение:

Постановление Омского УФАС от 05.09.2019 по делу № 055/04/14.3-742/2019

Тезис: Использование в рекламе иностранных слов без перевода на русский не допускается.

Выдержка из документа: Омским УФАС установлен факт распространения на сайте www.bk55.ru посредством сменяющихся баннеров информации:

— «Новый фаст-фуд в Омске hot #hotomsk шаурма standart 250 г 89 р 99»;

— «Новый фаст-фуд в Омске hot #hotomsk даблкомбо Купи 2 Big-шаурмы-получи 2 американо в подарок 400 г выгода 98р. Готовим на зерновом кофе”;

— «Новый фаст-фуд в Омске hot #hotomsk гигантская Вig шаурма 129 р. 149р. 400 г. Hot» (с пометкой «реклама», подробности, сроки и правила проведения акции уточняйте на сайте www.hot-omsk.com).

Факт распространения рекламы зафиксирован и не оспаривается сторонами. В рекламе были использованы, в том числе иностранные слова «hot», «hotomsk», «standart», «BIG» (без перевода на русский язык), словосочетание «ДАБЛ КОМБО» (лексического значения которого в русском языке нет).

Итог: с учётом того, что административное нарушение совершено впервые, нарушение закона устранено добровольно и сразу, штраф назначен в размере 2000 рублей.

2. Постановление Тывинского УФАС России от 27.12.2019 по делу № 017/04/14.3-316/2019

Тезис: Распространение рекламы на иностранном языке без перевода на русский не допускается.

Выдержка из документа: В городе Кызыл выявлено распространение рекламы, размещённой на фасаде здания торгового дома «Г» следующего содержания: «B; Магазин эко-продуктов; bio market; vegan; natural; free gluten; super food; eco-product; organic food; без сахара, без ГМО; ул. Комсомольская 23».

Тывинским УФАС России составлен акт осмотра рекламы от 09.08.2019 года. В целях установления рекламодателя была осуществлена покупка товара в магазине «B». Согласно кассовому чеку от 21.08.2019 года, предпринимательскую деятельность в магазине эко-продуктов B осуществляет О.

Рекламная информация, распространяемая посредством наружной конструкции, не содержит перевода на русский язык используемых в ней следующих иностранных слов и выражений: «bio market, vegan, natural, free gluten, super food, eco-product, organic food».

Таким образом, отсутствие перевода иностранных слов и выражений на русский язык может привести к неполному уяснению смысла выражений, поскольку потребителями рекламного сообщения выступают все граждане, обладающие знаниями иностранных языков, так и не обладающие знаниями, следовательно, для последних информация будет искаженной, в связи с чем содержит признаки нарушения пункта 1 части 5 и части 11 статьи 5 Закона о рекламе.

Итог: ИП Одан-Оол Чойгана Александровна, как субъект малого предпринимательства, ранее ни разу не привлекавшийся к административной ответственности, добровольно и сразу прекратившая нарушение закона, подвергнута на первый раз наказанию в форме предупреждения.

Есть пример, когда рекламодатель не согласился с решением ФАС по языку и пошёл оспаривать его в суд, см. дело «ОАО “Торговый дом “ЦУМ” против УФАС по г. Москве». ЦУМ привлекли за размещение слова SALE на витринах магазина без перевода. Суды судили так и эдак, в итоге встали на сторону ФАС, см. дело № А40-143417/10-153-966.

Примечание: размеры штрафов по статье 14.3 КоАП различны для физлиц, ИП и фирм:

— на граждан — в размере от 2 000 до 2 500 р;

— на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 р;

— на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 р.

3. Павел Шипилин пишет:

https://pavel-shipilin.livejournal.com/1088297.html

Мне тут случайно попался небольшой совершенно секретный фильм для служебного пользования, который показывают всем начинающим агентам MI6 и ЦРУ — о том, как действует «Новичок». Людей убивает за десять секунд, а хомячков Навального так просто разрывает на куски. Прошу распространить, чтоб оппозиция знала правду и не велась на всякие смешные расследования.

https://www.youtube.com/watch?v=cjYtKpjqtBs

В комментариях на Ютубе какие-то знатоки написали, что это отрывок из голливудского фильма «Шакал» 1997 года – с Брюсом Уиллисом в роли американского наёмного суперубийцы.

Вот так, в представлении американцев, с отравляющими веществами работают профессионалы. И только когда за дело берутся русские, почему-то они не могут никого толком отравить – даже с нескольких попыток.

Классика пропаганды: своих героев надо изображать так, чтобы они вызывали гордость, даже если речь идёт о злодеях. А вот условные противники – это тупые сиволапые неумёхи, которые не должны вызывать никакого сочувствия.