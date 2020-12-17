Украине выдали тело военного, который попал на подконтрольную боевикам территорию три дня назад

17.12.2020, 21:10, Новости дня

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17 декабря украинской стороне выдали тело военного одной из механизированных бригад Вооруженных сил, который три дня назад при невыясненных обстоятельствах попал на подконтрольную боевикам территорию Донбасса.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Причины смерти бойца не установлены. Передаче его тела способствовали международные партнеры Украины, группа “Эвакуация 200” и переговоры в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ.

Пресс-служба делегации не называла имени погибшего, родным и близким военного выразили сочувствие.

Штаб операции Объединенных сил в сводках 14-го, 15-го, 16-го и 17 декабря не сообщал о пропаже или гибели украинского военного.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/163006805609738

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка