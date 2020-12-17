 

Хакеры атаковали системы секритариата языкового омбудсмена Украины

17.12.2020, 21:10, Новости дня
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На компьютерные системы секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины 17 декабря совершили кибератаку. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

По его словам, киберпреступники хотели получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя.

“Атака была оперативно пресечена силами наших IT-специалистов. Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это – очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/269905841472118

Кремень является омбудсменом с 8 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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