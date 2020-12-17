 

Детективу НАБУ подожгли авто. В бюро не исключают, что из-за его профессиональной деятельности

17.12.2020, 21:10, Новости дня
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Во Львове в ночь на 17 декабря неизвестные подожгли автомобиль Skoda Octavia 2012 выпуска, который принадлежал детективу Национального антикоррупционного бюро. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НАБУ.

В антикоррупционном бюро не исключили, что это могло быть связано с профессиональной деятельностью сотрудника.

По информации общественной организации “Центр противодействия коррупции“, потерпевший расследовал дело о растрате средств при закупке тактических рюкзаков для Национальной гвардии в 2014 году.

По факту поджога следователи Национальной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.2 ст.347 УК Украины).

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3473812052717560

В феврале 2016 года программа “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) обнародовала тайную видеозапись, предположительно сделанную в декабре 2014 года в кабинете бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря. На ней хозяин кабинета якобы договаривался о сомнительной процедуре госзакупки партии тактических рюкзаков с человеком, которого авторы расследования идентифицировали как сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В марте 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за расследование этого дела.

31 октября 2016 года НАБУ сообщило Авакову-младшему, Чеботарю и харьковскому предпринимателю Владимиру Литвину о подозрении в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Им вменяли растрату на сумму 14 млн грн.

Литвин был представителем фирмы Turboseo, которая победила в тендере Министерства внутренних дел. В дальнейшем эту компанию признали фиктивной.

В апреле 2018 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по этому делу.

В июле прокурор САП Василий Кричун вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря. В деле остался единственный фигурант – Литвин, который признал вину в мошенничестве и подделке документов.

11 сентября 2018 года суд в Харькове приговорил Литвина к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Подсудимого обязали возместить госбюджету убытки в размере 4,85 млн грн. Тот выплатил назначенную судом компенсацию убытков.

Через два года Литвина освободили от наказания в связи с отсутствием правонарушений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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