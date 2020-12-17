Оскорбительное пиво

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17.12.2020, 21:08, Разное
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Posted on Tuesday, December 15, 2020

Пиво от компании Magnotta Winery под названием Russian Gun с изображением на банке серпа и молота, да ещё и пушки, показалось оскорбительным общественному активисту из Торонто Маркусу Колге (Marcus Kolga). Своё мнение он изложил на странице в Фейсбук.

«Пиво оскорбляет исторический опыт 4.5 миллионов канадцев из Центральной и Восточной Европы, семьи которых в послевоенную эпоху бежали от советского империалистического колониализма и террора. Серп и молот, изображенные на этой пивной банке, олицетворяют массовые зверства, совершённые советским режимом», – написал Маркус. И добавил, что исторически неточный текст на обратной стороне банки усиливает ложные нарративы режима Путина об украинском Крыме.

Компания Magnotta, по его мнению, усиливает информационную войну и агрессивную внешнюю политику России, невежественно прославляя режим, совершивший геноцид.

«Возможно, прибыль могла бы пойти на поддержку семей погибших и распространение правды об этой истории. Позор», – заключил Маркус Колга.

Через пару дней в Фейсбук появилось ответное письмо компании.

«Благодарим вас за то, что сообщили нам о разочаровании, которое вы испытали по поводу упаковки нашего пива Russian Gun Imperial Stout Beer, особенно в связи с использованием серпа и молота, – говорится в нём. – На протяжении 30 лет существования компании Magnotta мы всегда ставили себя на место наших клиентов при разработке различных продуктов. Приносим свои извинения за то, что подвели вас именно с этим пивом».

Далее следует пояснение. В августе 2018 года винодельня Magnotta Winery приобрела компанию Grand River Brewing, которая занималась упаковкой пива. Винодельня как бы унаследовала дизайн упаковки Russian Gun и поддерживала его с момента покупки, так как это был признанный продукт среди покупателей крафтового пива.

Упаковка для Russian Gun была разработана, в честь исторического момента в жизни города Галт, где зародилась компания Grand River Brewing.

Во время Крымской войны Галт поставлял пшеницу британской армии. Позже в 1864 году англичане в качестве военного трофея подарили городу пушку, захваченную у русских.

«С 14 декабря мы удалили пиво Russian Gun Imperial Stout из нашего магазина пивоварни в Воне и с сайта magnotta.com. Мы также начали процесс снятия этого продукта с полок в LCBO и пивных магазинов, – сообщает Magnotta Winery. – Спасибо за то, что поделились своими мыслями и проблемами. Мы приносим извинения от имени всех сотрудников Magnotta Winery».



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