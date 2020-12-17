Одна баба спросила – Личное мнение

17.12.2020, 20:54, Разное

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На пресс-конференции Президента Путина ему был задан вопрос об онанизме Дзюбы. Точнее, о том, должен ли работодатель вмешиваться в подобные ситуации и наказывать работника.

https://t.me/lenamiro/7786

Мне почти всегда есть что сказать, но тут даже я растерялась. Редко со мной такое случается.

Короче.

У тебя что в башке, кошёлка невменяемая? Ссаный синтепон? Использованная прокладка? А, может, у тебя там менструальная жидкость плещется вместо мозга?

Тебе не стыдно? Вот самой не стыдно задавать Путину это вопрос? Ты обращаешься к Президенту России! К мужчине, в конце концов!

Ты всерьёз решила, что это — хорошая идея обсудить с мужчиной последствия мастурбации другого мужчины?

Ты всерьёз решила, что онанизм Дзюбы — это тема, достойная внимания Президента целой страны?

Ребят, я не понимаю, что с людьми происходит. Я, честно говоря, теряюсь. Не знаю, что и сказать.

Какое-то повальное отупение. Царство петрушек, паяцев и быдла.

Я не устану повторять: Россия сильна исключительно силой духа женщин. Нет сильной духом женщины — не будет ни страны под названием Россия, ни русского языка, ни русского народа.

Россия всегда держалась и держится на нас: на бабах. У России — женская душа.

И что с этой душой стало? В кого мы — твою мать! — превратились?! Ржалки и давалки, тупые эскортницы, половые тряпки, цепляющиеся за кривые члены, или вот утратившие всякое достоинство клуши, которым не стыдно — им не стыдно, понимаете?! — спросить Президента — мужчину! — о том, что делать с мастурбацией другого мужика.

Позор. Стыд и позор и этой тупой кошёлке, и всем бабам, напрочь утратившим честь и достоинство.

Без сильной духом русской женщины не будет России. Не бу-дет.

А нас — сильных духом — теперь по пальцем пересчитать можно, и вот это — страшно.

Если бы во время Великой Отечественной войны женщины были такими, как многие наши современницы, взрощенные на просмотре публичного дома 2, — победила бы Германия. Россию бы без боя сдали сами же бабы: Карлов и Генрихов и за стол усадили бы, и в постель уложили бы. Я в этом уверена.

Давайте поговорим о женском достоинстве? Что вы вкладываете в это понятие?