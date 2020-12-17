Мнение: Щипцы: локус и фокус

17.12.2020, 20:46, Разное

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Я вчера поняла по разбору двух писем, почему с таким трудом многие различают рыб и нерыб, и даже рапанов и нерыб, и почему шкатулочку от нормальных описаний большинство могут опознать только по моей наводке.

Это потому, что единственный критерий, по которому всегда и точно можно это различить, большинству недоступен.

Этот критерий: положение локуса (контроля) и фокуса (внимания).

В текстах писем вы чаще всего этого не видите.

Многие считают, что локус контроля – это “ответственность”, и если человек говорит, например, “я тут ни при чем, я за это не отвечаю”, значит локус у него внешний.

Но “локус контроля” – это функция личности, а не топографическая единица. То есть это не “где”, а “как”.

В значении топографической единицы (где контроль) этот термин встречается в некоторых работах психологов, но не в моем блоге.

Это все равно как “границы” и “границы”. Одно слово и два значения. 1. Границы как ваш функционал, как ваша способность видеть круг своих возможностей и свои ограничения, ваше чувство своих границ.

2. Границы – как объективные ограничения, область влияния.

Которую вы можете не осознавать, если границы (1) у вас плохие.

Когда мы говорим “у него хорошие границы”, мы имеем в виду функционал личности, это значит человек хорошо видит объективные ограничения свои и может действовать в границах, а не то, что у него в этой ситуации мало ограничений и большая территория влияния. Это уже следствие.

А многие, говоря “хорошие границы”, имеют в виду, что у человека большая территория, поскольку у него много влияния. Поэтому про плюсов в отрефлексированном дисбалансе многие пишут “хорошие границы”. Плюс спокойно говорит и минус тут же все делает. И многие думают, что плюс сумел себя так поставить, защитить свои границы смог.

Так и с локусом. В моем блоге это слово имеет единственное значение. В отличие от второго значения слова “границы” топографическое значение слов “локус контроля” совсем бесполезно.

Когда мы говорим про локус человека, мы имеем в виду, насколько точно человек умеет определять сферу своего контроля и, главное, насколько он готов вписывать свои потребности в свои возможности, в свои границы.

Локус контроля – это то место, к которому вы обращаете запрос на удовлетворение своих потребностей. Это – та самая родительская фигура.

Вот что такое локус контроля.

Внутренний локус контроля – это когда родительская фигура находится внутри вас, интегрирована в вас, интериоризована.

Внешний локус контроля – это когда родительская фигура находится вне вас и вы видите ее в других людях.

К сожалению между бессознательным и сознанием у большинства людей нет взаимопонимания и очень мало связи. Поэтому люди декларируют одно, а переживают совсем другое.

Так человек может читать про правильный локус контроля и соглашаться, может говорить, что все свои потребности готов удовлетворять сам, но при этом многие его запросы или все будут адресованы вовне, другим людям. И он совершенно этого не будет замечать.

По описаниям партнеров в письмах сразу же видно плохой и хороший локус.

В идеале партнер должен описываться как изначально закрытая и суверенная живая система, с которой вы хотите научиться взаимодействовать так, чтобы эта система открывалась для взаимодействия больше.

Вот возьмите описания из писем нерыб, пусть у нас и мало таких писем и посмотрите, как они описывают партнеров. Есть ли в описаниях опредмечивание этих партнеров, их присваивание и оценка их как годных или негодных девайсов.

А потом возьмите описания партнеров рапанами и сравните.

Рапаны описывают партнеров как источники корма, из которых они пытаются, но не могут, выбить или выжать что-то себе. Они сразу их оценивают и присваивают и дальше пытаются как-то их поиметь. Все, что удалось извлечь, они складывают в шкатулку, и описывают потом эту шкатулку с гордостью или наоборот обидой, что мало извлекли.

Каждое письмо рапана об этом. О том, как удалось наполнить шкатулку или не удалось. Фокус рапана на шкатулке, локус всегда у другого. Он должен давать. Он назначен тем, кто обязан позаботиться, порадовать, угодить, обеспечить материально или эмоционально, удовлетворить сексуальные потребности, выслушать и помочь, а главное постоянно восхищаться и говорить об этом, чтобы корона ни часу не голодала. Если короне голодно, рапан начинает ерзать, и это ерзанье рапаньей задницы – главный звуковой фон любого рапаньего письма. А еще звон ложки по пустой жестяной миске.

Шварк-шварк, дзынь-дзынь.

Визуально рапаньи письма выглядят так.

“Мы познакомились….. Сначала……. Потом….. Дальше…. Еще…..Я конечно понимаю, что…. Но почему же…. Уважаемая Эволюция, моя значимость совсем низкая или есть запас ходов (как поживиться)?”

Фокус у рапана всегда на своей шкатулке, на том, куда он складывает все признаки любви, “доказательства значимости”, весь корм для “самооценки”, то есть для короны. Иногда фокус рапана не на шкатулке, а на своей заднице, удобно ли ей, комфортно ли ей, тепло ли, мягко ли, но чаще всего на шкатулке.

А локус рапана всегда у другого, который дает или не дает, подходит на роль дающего родителя или не подходит, выполняет свои родительские обязанности или нет.

И вот эта конструкция: локус у другого, фокус на шкатулке или своей заднице, это и есть щипцы.

А рыбалка – это локус у себя, фокус на другом (+ действия).

Прокачка ресурса – это локус у себя, фокус на ресурсе (+ действия). Прокачка ресурса – это и есть рыбалка на ресурс.

(+ действия) можно было бы не пояснять, если бы все понимали, что локус включается только в процессе деятельности, а так его как бы и нет.

Вот эту конструкцию: где локус, а где фокус, мы все-таки должны как-то освоить.

У меня нет простых формул, по которым вы как боты могли бы четко ориентироваться, просто прикладывая их к письму.

Обязательно приложите не туда и не так и получите какую-то ересь.

Невозможно ориентироваться в контексте, будучи ботом.

Надо включать сознание, а не элементарный интеллект.

Предлагаю пока два отрывка из писем.

1.

Вот в первом отрывке. В начале у автора локус и фокус более-менее ничего, хоть и плавают, а после моего жирного шрифта локус автор смещается к мужу, а фокус прилипает к себе, хотя ей и кажется, то это – забота о муже.

Объясните, как это видно и почему это происходит.

tamirra

ОЗ у нас примерно равная: он старше на 5 лет, внешне привлекательной, из крепкой дружной семьи, зарабатывает средне, но очень старается и все время пытается увеличить доход.

Я внешне была симпатичной, но набрала 15 кг, то худею немного, то опять набираю, внешне себе не нравлюсь сейчас. С работой все посредственно: у мужа были сложности на работе, поэтому с 10 месяцев ребенка я подрабатывала дистанционно. В этом большую роль сыграли родители мужа, так как они всегда с радостью берут к себе внука, занимаются с ним, у них большая взаимная любовь. В 1,5 года сына попыталась выйти на офисную работу, сохранив и удаленку, но продержалась полгода, так как ребенок пошел в сад и начал болеть по 2-3 раза в месяц. Качество работы оставляло желать лучшего, и хотя мой работодатель – друг покойного папы, поэтому закрывал на это глаза, но я все-таки ушла, оставив только удаленку. Со временем нашла еще одну работу, потом тот же друг отца предложил работать из дома, я оставила 2 удаленных работы и занимаюсь развитием проекта, который мы делаем вместе с мужем, но он пока только начался. В целом у нас доход с ним одинаковый, иногда у него чуть больше, иногда у меня. Бюджет есть общий, куда мы вместе вкладываем и раздельный. Ипотека пополам, я оплачиваю коммуналку, он продукты, крупные расходы из отложенных денег. Он тратит денег на общие нужды больше, а я стараюсь больше откладывать на подушку безопасности. Мне кажется, что у нас примерно равный вклад во всем: первый взнос на квартиру пополам, машину на мое наследство, но ремонт из его накоплений и т.д. Меня эта ситуация полностью устраивает, мне в ней комфортно.

Еще он прекрасный папа, с сыном проводит много времени, видно, что кайфует от этого.

У нас отличные отношения, похожий юмор, хорошо общаемся как с его, так и с моими друзьями, все здорово. Но есть одно но. Это секс.

Внешне муж -абсолютно мой типаж. Он высокий, крупный, раньше долгие годы занимался тяжелой атлетикой, сейчас не хватает времени, поправился, но форма осталась. Хорошо одевается, уверенно себя ведет, настоящая каменная стена. Но секс у нас всегда был на троечку.

Первые разы вообще у него были сложности с потенцией. Но ему на тот момент было 32, у вас я прочитала, что у мужчин после отсутствия долго отношений и мастурбации под порно потом могут быть осечки. Возможно, это была как раз та ситуация. Но потом все наладилось технически, но огня не было. Пыталась как-то намекнуть, даже говорила прямым текстом хотя бы про смену поз, покупала камасутру, но ничего это не дало.

Я как-то смирилась. Хорошо было под алкоголем, у меня сносило крышу и я кайфовала.

Сейчас у нас секс в лучшем случае 1-2 раза в месяц, но мне и этого не хочется. Мне не нравится, как он целуется, прелюдия, сам секс, все фу. Я замираю, когда он начинает приставать. При этом периодически мастурбирую, то есть секса мне вроде как хочется.

Сейчас был запланированный секс для беременности чуть больше месяца назад. Беременность наступила, все хорошо, и я рада, что появилась небольшая отмазка от секса – можно реже, ведь надо быть осторожными.

При этом я запустила себя внешне, сама не понимаю, как муж еще хоть какие-то шаги делает в сторону секса со мной. Понимаю, что это все неправильно, что это мой ресурс секса совсем заморожен и надо что-то с этим делать. Но не знаю, что. Хочется что-то сделать до того, как семья развалится.

Показательно, что автор приписывает мне дурацкое слово “осечка”, которое я не употребляла, потому что осечка бывает, когда стрелок стреляет в цель. Вот автор и считает, что муж это стрелок, ее тело – его цель, а она, видимо, командир, который командует “пли”. Из этой метафоры уже должно быть все примерно понятно про ее фокус и локус.

2.

Во втором отрывке автор уверена, что держит фокус на герое и старается действовать в границах и много вкладываться.

Но фокус ее на себе и своей нужде, на герое нет вообще, а вот локус ее у героя. И поэтому все вложения ее – это щипцы.

По каким моментам это видно? Вы должны научиться видеть локус и фокус, друзья, не угадывать, а видеть. Так и будем по кругу ходить вокруг историй, пока не научитесь видеть. Я конечно буду думать, как получше показать и понаглядней описать, но главное зависит от вас. Способные все ловят на лету, а эта область знаний все-таки для самых способных, а не для всех. Лет через сто будет для всех, а пока нет.

miss_kus

“Месяц назад он перестал писать. Не ответил на мой звонок вечером, не перезвонил, просто утром написал привет и всё. Я зарегистрировалась на сайте под левым аккаунтом, увидела, что он там (я сама удалилась где-то через месяц после знакомства). Фотки новые, описание поменялось. Конечно, лучше бы я не искала этого всего, а сама поняла, что мы не видимся не только из-за его занятости по работе. Ему ничего об этом говорить не стала. Мне показалось, что, наверное, могу ему ещё разок написать, что раз секс пару раз был, то могу позволить такую инициативу, я же вроде как не знаю, что он в активном поиске. Позвала на ужин к себе, отметить удачно сданный проект. Призналась в эту ночь в чувствах, но не «я тебя люблю», а что-то вроде, что он в моём сердце. После этого снова полезла на сайт. У него там опять обновилось описание, что он «открыт к знакомствам, только напиши привет». Решила отстать от него. Удалила все номера, переписки, чтобы в мессенджерах не маячило и не было порыва написать ему.

Он написал через несколько дней, что-то вроде «Красотка, привет, как дела». Я думала не отвечать или сознаться, что знаю про его анкету на сайте знакомств и попрощаться с ним. Про сайт как-то низко. Про то, что по имени перестал звать, мне тоже не нравилось, но не смогла сформулировать без претензий, а просить не хотелось. А про попрощаться подумала, вот он удивится. Это с моей стороны — это отношения, а с его небольшой интерес, да и то интерес ли это или я «чемодан без ручки». В итоге через время раздумий написала, что только освободилась с работы. Он спросил может ли позвонить мне позже. Я сказала да. Позвонил только после полуночи. Я поинтересовалась, что у него уставший голос. Он рассказал, что действительно, в последнее время много работы. Сказал, что уезжает в командировку, хотел бы увидеться до. Он сдавал авто в ремонт, я сама предложила забрать его после. Мы поужинали у него, он спросил останусь ли я. Я сказала, что хотела бы. Утром отвезла его в аэропорт. Он говорил, что не хотел бы меня напрягать (в 5 утра надо было встать). Но мне кайфово было отвезти его, чтобы побольше времени провести с ним, быть полезной. Я это не озвучивала, просто сказала, что хочу отвезти его и поеду на работу.”