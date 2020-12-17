Мнение: Дивное светлое прошлое

17.12.2020, 20:36, Разное

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Кстати, если вести речь о "новом средневековье", то в этом плане весьма интересным может быть пример Тибета до его "оккупации" Китаем. Теократический Тибет был страной монастырей. Из миллионного населения двести тысяч были монахами. Остальные – рабами и крепостными монастырей. Была и прослойка формально свободных тибетцев, но по большому счету, такое положение было не их заслугой, а недоработкой местных монастырей, на чьей земле они проживали.

Практически вся пригодная к использованию земля в этой весьма негостеприимной местности принадлежала монастырям, за право вести на ней свое хозяйство нужно было платить. Один неурожай – и возникал долг, причем монастыри не стеснялись и записывали этот долг с процентами, сравнимыми с нашими "Быстроденьгами". Соответственно, случаев выплаты такого долга тибетская практика не знала. Долг переносился с отца на его детей. Итог был всегда один – в уплату долга (а чаще всего процентов) члены семьи должника либо забирались в монахи, либо в монастырские рабы или крепостные. Кстати, большая часть монахов по своему правовому статусу от рабов не отличались ничем.

Раб был вещью, имуществом. Его можно было убить, искалечить, с ним можно было всё. Долговое бремя было священным и беспросветным. Монастыри периодически выясняли отношения друг с другом, по итогам чего происходило перераспределение собственности. Рабы переходили из рук хозяев, иногда даже не зная, что это произошло – для них не менялось ничего.

Понятно, что монастыри и ламы были не идиотами, и между собой и рабски покорным населением создали монастырские дружины – тех самых степенных мастеров кунг-фу и у-шу, про которых Голливуд потом снимал фильмы. Правда, дружины в основном занимались карательными и полицейскими функциями, а у-шу и кунг-фу – это что-то типа соревнований за право ношения крапового берета. У силовиков свои погремушки.

Картина ровно та, что предлагается на данном этапе глобалистами. Только теперь в Тибет будет превращено все человечество. Но принцип строительства и функционирования дивного нового мира будет во многом (хотя и с определенными культурными особенностями) построен на этих вполне недавних примерах.