Мнение: О дикаре во главе дикой России

17.12.2020, 20:30, Разное

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Вот действительно, почему Россию на Западе называют и считают дикой и даже дикарской, несмотря на всеобщее проникновение широкополосного интернета, современную платёжную инфраструктуру и обилие айфонов на руках у населения?

Чёткий и по-пацански чоткий ответ на это исчерпывающе был дан сегодня от первого лица.

Послушайте, но это же и в самом деле – дикость несусветная!

Кремлёвский старец на своей унылой пресс-конференции с тщательно подобранным народом ответил на заранее заготовленный провокационный вопрос так, как и ждали от него верноподданные россияне. Мол, необходимости «травить пациента немецкой клиники» не было, но если бы она возникла, то отравление состоялось бы. «Хотели бы, довели бы до конца, отравили!». ©

То есть, вывод напрашивается сам собой: когда потенциальный оппонент начинает представлять реальную опасность в политическом смысле, необходимость отравить его возникает, и тогда – опа! – «Новичок» и в меру скромные похороны. То есть, в определённых условиях, это по-государственному целесообразно, а значит, и морально оправданно.

И этот мем – «Хотели бы – отравили!» – возникает уже не в первый раз в общественном дискурсе. В деле Скрипалей он звучал уже. Ну, допустим, Сергей Скрипаль по некоторым понятиям мог считаться плохим человеком и вообще не российским гражданином. Что давало пусть плохонький, но всё же повод играть в молчанку.

Но сейчас ведь совсем другая ситуация!

Алексей navalny Навальный – полноправный гражданин РФ. Вся #история с ним произошла на территории России. Факт применения против него некоего токсина, похожего на боевые вещества из группы «Новичок», подтверждён на уровне ОЗХО. Всё, точка! Тут любой нормальный глава государства просто обязан был заявить как минимум следующее. Мол, мы глубоко озабочены ситуацией с возможным отравлением российского гражданина неустановленными лицами, применившими потенциально опасный токсин, похожий на БОВ, и предпримем все усилия, чтобы максимально полно и открыто расследовать этот инцидент. Ну и, конечно, выразил бы самое искреннее сочувствие самому пострадавшему и его близким. Как минимум, это было бы по-человечески порядочно и гуманно.

Видим ли мы что-то из этого джентльменского набора цивилизованного человека в речах из Кремля? Увы. Наоборот – бравада и дикость. Причём, что показательно, #народ эту всю тухлятину кушает с превеликим удовольствием. Ему даже и в голову не приходит, что может быть как-то иначе. Что нормальные люди живут по другим законам… От чего и имеет над собой ровно ту #власть, которая будет иметь его и в хвост, и в гриву – точно так, как он того заслуживает. Поделом, однако.

И, кстати, а Бориса Немцова убили неподалёку от Кремля именно потому, что хотели?