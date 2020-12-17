 

Путин высказался о деле журналиста Сафронова

17.12.2020, 20:28, Разное
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Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова, который находится под следствием по делу о шпионаже. Политик подчеркнул, что судят его ни в коем случае не за его профессиональную деятельность.

Если вина журналиста в передаче неких секретных сведений подтвердится, то, считает Владимир Путин, необходимо будет оценить вред, который был нанесен его проступком. Следующим этапом может стать рассмотрение вопроса о помиловании Ивана Сафронова.



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