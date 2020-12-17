Путин пообещал не втягиваться в гонку вооружений с Западом

17.12.2020, 20:28, Разное

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Путин отметил, что в феврале прекратит действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но Россия готова к продолжению диалога с США, подчеркнул глава государства.

По его словам, гонка вооружений началась после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Это угрожало ядерному потенциалу России, поэтому нужно было действовать, подчеркнул Путин на пресс-конференции.

Он напомнил, что в США разработали теорию молниеносного обезоруживающего удара. Однако высокоточного оружия у США пока нет, уточнил президент. Кроме того, сейчас Россия разрабатывает средства против гиперзвукового оружия, подчеркнул глава государства.

При этом военные бюджеты России и США – 46 и 670 миллиардов долларов США соответственно, напомнил Путин. Он заверил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.

“Армия стала более компактной, но более эффективной. Это наша цель”, – сказал президент.

Большая пресс-конференция Путина традиционно проходит в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в видеоформат.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.