 

УАФ открыла дело против девяти украинских футболистов, сыгравших за “сборную ДНР”

17.12.2020, 20:11, Новости дня
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Украинская ассоциация футбола открыла дело против девяти украинских футболистов, которые выступали за так называемую “сборную ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Служба безопасности Украины сообщила ассоциации, что в результате оперативно-разыскной деятельности получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе “сборной ДНР” принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой “Республики Абхазия” 25 сентября этого года на стадионе “Динамо” в городе Сухуми.

“Данное обращение находится на рассмотрении комитета по этике и честной игре УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола”, – говорится в сообщении.

УАФ ждет письменных объяснений от следующих игроков:

Гарненко Станислав Андреевич;
Федотов Евгений Александрович;
Пархоменко Артем Александрович;
Охматов Евгений Игоревич;
Томазов Савелий Сергеевич;
Махно Ярослав Николаевич;
Лагода Андрей Олегович;
Бессалов Артем Леонидович;
Фролов Владислав Владимирович.

Игра, которая заинтересовала СБУ, не была доиграна, так как на стадионе в Сухуми пропало электричество.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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