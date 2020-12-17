 

Путин надеется, что администрация Байдена не будет препятствовать строительству “Северного потока – 2”

17.12.2020, 20:13, Новости дня
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Президент России Владимир Путин, что администрация избранного президента США Джо Байдена не будет препятствовать достройке газопровода “Северный поток – 2”. Об этом он заявил 17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, трансляцию вел РБК. 

“Северный поток – 2”, вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же, как “дважды два – четыре”, – это выгодный и выигрышный для экономики Европы в целом и Германии в частности [проект]. Другой вариант – покупка американского газа, который на 20% выше чем наш трубный газ”. […] До сих пор и представители немецкой экономики (а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения), и политического руководства Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта”, – заявил российский президент. 

Путин считает, что строительство газопровода “соответствует национальным интересам Германии”. 

“Я думаю, что мы работу закончим, надеюсь, что новая администрация отнесется к своим партнерам и союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами и вернется в режим добросовестной конкуренции. Надеюсь, что этот проект будет реализован”, – сказал он. 

Он говорит, что до завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”. 

Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. 

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.

Специально оборудованное российское судно “Академик Черский” не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая “Газпромом” для сертификации “Северного потока – 2” норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.

Несмотря на это, представитель Nord Stream 2 AG заявил о планах возобновить строительство газопровода уже с 5 декабря. 7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить специализированная баржа “Фортуна”, ходящая под российским флагом.

11 декабря строительство газопровода возобновили.

В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против “Северного потока – 2”. Теперь документ должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

Bloomberg отмечал, что Трамп грозился не подписать проект бюджета, поскольку он предусматривает переименование военных баз и не включает отмену закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента.

Официально победителя выборов президента США объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация должна пройти 20 января.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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