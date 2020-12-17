 

В Испании задержали 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

17.12.2020, 19:16, Новости дня
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Полиция Испании совместно с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба национальной полиции Испании.

По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в системы государственных учреждений.

В ведомстве сообщили, что обыски провели в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибице. Полиция обнаружила оружие, €300 тыс., бриллианты, 16 роскошных автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.

В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Расследование дела началось в 2013 году, тогда полиция зафиксировала рост деятельности русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию “в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.

“РИА Новости” ссылаясь на сообщение пресс-службы полиции сообщает, что были задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные задержанные – испанцы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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