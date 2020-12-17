Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов

17.12.2020, 20:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Теневыми капиталами российских элит займется ФБР

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой Нью-Йорка ведет расследование в отношении cкандинавских банков, оказавшихся в центре скандала с отмыванием денег из России.Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в Прибалтике.

Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии, которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ и стран бывшего СССР.

Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг, могли иметь подозрительное происхождение.

После расследования, которое инициировали власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а также Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, был уволен гендиректор Томас Борген, а банк был вынужден полностью свернуть деятельность в балтийских странах и РФ.

Из Danske деньги уходили в том числе в Swedbank, где за период с 2008 по 2018 годы были обнаружены сомнительные транзакции на 20 млрд евро. В этом потоке оказались деньги экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который провел в офшоры через Swedbank 860 миллионов долларов.

Финансовая инспекция Швеции в марте 2020-го оштрафовала банк на 4 млрд крок (360 миллионов евро). Из-за обвинений свои должности покинули гендиректор Биргитте Боннесен и глава административного совета Swedbank Ларс Идермарк.

Спустя три месяца штраф в размере 1 млрд крон (107 миллионов долларов) был выписан банку SEB, где также были обнаружены подозрительные транзакции. 95% из них пришлось на эстонскую «дочку».

На новостях о расследовании ФБР акции Swedbank рухнули на 7%, SEB — на 4%, Danske Bank потерял 2,8%.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию денег. «Мы не можем раскрыть, какие именно власти США ведут расследование в отношении нас. Но мы уже говорили, что этим занимаются несколько американских ведомств и мы им в этом помогаем. Мы ведем переговоры с ними», — отметила она.

Богатые тоже плачут

Развод на $600 млн. Как Ахмедовы делят нажитый в РФ капитал в лондонском суде

Алексей Калмыков Би-би-си 14 декабря 2020

АВТОР ФОТО, PA MEDIA Татьяна и Темур Ахмедовы

Самый дорогой развод в истории английского правосудия обернулся новой громкой тяжбой за нажитые в РФ капиталы. Миллиардер Фархад Ахмедов так и не заплатил жене Татьяне присужденные ей четыре года назад сотни миллионов долларов, и теперь она судится с их старшим сыном Темуром.

Всю прошлую неделю мать и сын давали показания в Высоком суде Лондона, в красках описывая декорации и сюжет многолетней семейной драмы. Особняки и виллы, частный самолет и вертолет, коллекция произведений искусства на 150 миллионов долларов. Квартира за 50 миллионов в Лондоне в подарок 19-летнему сыну, проигранные им на бирже 70 миллионов долларов. Тайны, раскрытые перебежчиком из одного лагеря в другой. Свидетельства, отправленные вместе с компьютером на дно морское.

На основе этих показаний и документов, не без труда изъятых у Темура, адвокаты теперь представят свои доводы судье Гвинет Ноулз, и она решит, помогал ли сын отцу прятать капиталы от матери, как утверждает Татьяна Ахмедова.

Нынешний суд – первая публичная схватка один на один в этом затянувшемся разделе семейного капитала пары, поженившейся в начале 1990-х, но основательно разбогатевшей лишь в 2012 году, когда Фархад Ахмедов продал долю в газовой компании Нортгаз за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей.

Фархад в бракоразводном процессе не участвовал, порвал все связи с Великобританией и удалился на недоступную для английского суда территорию: он ведет дела из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 миллионов долларов в 2014 году.

Тяжба в долг и не на свои

Другое дело – старший сын Темур. Как и Татьяна, он – британский житель и постоянно проживает в Англии. Не явиться в суд он не мог, хотя и с этим возникла запинка, угрожавшая сорвать процесс. В первый день суда Темур вместо Лондона улетел из Дубая в Москву.

“Я стрессанул, испугался, не знал, что делать, – объяснял он судье по видеосвязи на отличном английском с легким акцентом. – Мне всего 27, и на меня в суд подала моя родная мать, в конце концов. Я много пью. Мне нужны гарантии, что я смогу потом уехать, что у меня не изымут паспорт”.

Судья удивилась таким предположениям и настояла на том, чтобы он вернулся домой и выступил на процессе лично и в сопровождении квалифицированных адвокатов.

Иначе молодому человеку, который учился банковскому делу и занимается трейдингом, пришлось бы защищаться своими силами и дистанционно, поскольку его средства заморожены в ожидании исхода тяжбы, а выделенных на текущие расходы денег не хватает на оплату адвокатов.

Нужно было брать в долг, но ссуду Темур мог получить только лично в Лондоне, куда он в итоге все же приехал. Чем отвел от себя еще и угрозу штрафа и даже тюрьмы за неуважение к суду.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Яхта Абрамовича в Венеции за три года до продажи Ахмедову

Громкий процесс привлек внимание публики не только масштабом выплат и сочными деталями дорогостоящей семейной дрязги, но и тем, что он должен ответить на многие вопросы и создать прецедент для дальнейших тяжб в мировой “столице разводов”.

На один из главных судья Ноулз уже дала ответ, разрешив Татьяне Ахмедовой судиться на чужие деньги и не раскрывать детали договоренностей ее адвокатов с компанией, которая финансирует тяжбу.

Без внешнего финансирования – еще недавно запрещенного в английских судах, но постепенно все шире применяемого с разрешения судей – у Татьяны не было бы шансов отсудить причитающееся, постановила судья. А ее адвокаты не являются стороной в споре, поэтому детали их договоренностей с инвестором к делу отношения не имеют, на его исход не влияют и суд не интересуют.

Как спрятать миллиард от бывшей жены

Английский суд развел Татьяну с Фархадом в декабре 2016 года и присудил ей чуть меньше половины их совместного состояния. Она получила право на 450 миллионов долларов наличными, коллекцию современного искусства стоимостью почти 150 млн, особняк за 25 миллионов фунтов в шикарном предместье Лондона и автомобиль Aston Martin.

Прошло 4 года, и Татьяна сообщила суду, что получила лишь около 5 млн, вырученных от продажи семейного вертолета.

Она охотится за активами бывшего супруга по всему миру: от РФ и Маршалловых Островов до Кипра, Франции и США. В августе она проиграла в Дубае судебную тяжбу за девятипалубную семейную яхту Luna: суд эмирата счел вердикт английского правосудия противоречащим законам шариата и местному законодательству.

Фархад, правда, никогда и не скрывал, что платить не собирается. На процессе это подтвердили и адвокат его сына, и сам Темур, и его озвученная переписка с отцом, в которой пассажи непечатного свойства в адрес Татьяны перемежаются обещаниями оставить ее без копейки и лучше сжечь деньги, чем заплатить ей.

Темур рассказал, что за несколько месяцев до завершения бракоразводного процесса его отец, хранивший все деньги в Швейцарии, активно занялся выводом активов в юрисдикции, где исполнить решение английского суда было бы невозможно.

АВТОР ФОТО, AFP Ахмедов заработал деньги на нефтегазовом бизнесе в Сибири

Фархад Ахмедов пытался отправить деньги сначала в Катар, потом в ОАЭ, однако столкнулся с трудностями и был уже готов на самый крайний вариант – перевести все в Россию. Но в итоге в последний момент остановился на трастах в Лихтенштейне.

Татьяна и ее адвокаты уверены, что Фархаду в этом активно помогал Темур.

А в качестве косвенного доказательства приводят попытки Темура помешать ходу процесса: вопреки требованию судьи он не раскрыл все активы (умолчал о “роллс-ройсе” и “мерседесах”) и не сдал юристам телефоны и компьютеры, на которых могли содержаться относящиеся к делу документы.

Темур утверждает, что адвокаты матери пытаются выставить его перед судьей как махинатора и злодея, вырывая его слова из контекста, и что переписку и телефоны он не сдал сразу, поскольку считал несправедливым делиться интимными подробностями своей жизни. Но после того, как в квартиру к нему пришли с обыском и устройства изъяли силой, он раскаялся, успокоился и поделился, чем мог.

Темур не оспаривает и тот факт, что помогал отцу в организации вывода активов, однако утверждает, что его роль была исключительно секретарской. А придумали все отец и “серьезные люди в костюмах”, которым он безгранично доверял. И пусть он осознавал цель операции – спрятать деньги от Татьяны – но ввиду молодости и неопытности не только не был архитектором “схем” вывода денег, но в свои 20-21 год даже не понимал до конца всех тонкостей происходившего при его участии.

Он просто хотел набраться опыта и оправдать доверие отца как старший сын – “так принято на Востоке, в России, такая у нас культура”, как он выразился на суде.

Забота о сыне или месть жене?

Пока сотни миллионов долларов, яхта, картины и самолет четы Ахмедовых перемещались как можно дальше от Великобритании в ожидании неизбежного раздела имущества, десятки миллионов двинулись из Швейцарии ровно в обратном направлении – в Лондон.

Фархад перевел сыну Темуру почти 70 миллионов долларов в течение года, предшествовавшего разводу. Адвокаты его бывшей жены уверены, что таким образом он прятал деньги от нее.

АВТОР ФОТО, PA MEDIA Неоготика Высокого суда Лондона – достойная декорация для семейной драмы

Темур и его команда юристов называют эти обвинения смехотворными и нелогичными: зачем переводить деньги британскому гражданину в Великобританию, чтобы спрятать их от британской гражданки, вооруженной решением английского суда?

Они утверждают, что все эти переводы – отеческая забота и попытка поставить на ноги старшего сына, дать ему начальный капитал для трейдинга, которым тот собирался заниматься. И что все это происходило в русле и в масштабах, установившихся в семье еще до развода.

Отец всегда щедро одаривал детей, и до развода их мать не видела никакого криминала в размерах этих трат. Татьяна признала на суде, что не возражала против покупки для 19-летнего Темура ультрафешенебельной квартиры в Лондоне, которая облегчила семейный бюджет примерно на 55 миллионов долларов.

Однако 70 млн, перечисленные Темуру спустя пару лет, она считает не подарком, а выводом активов Фархада с целью не платить ей. Денег этих у Темура нет: он заявил в суде, что потерял их, торгуя на финансовом рынке.

Татьяна Ахмедова сыну не верит. Она говорит, что в спорах с мужем о вариантах мирового соглашения сын довольно агрессивно принимал сторону отца, однако подозрения в том, что он может еще и помогать ему прятать от нее деньги и активы, появились позже благодаря самому Фархаду.

Миллиардер, раздосадованный неприятными сюрпризами при переводе денег из Швейцарии на Ближний Восток, в сердцах уволил своего давнего распорядителя, посвященного во все денежные дела семьи, рассказал на суде Темур. Тот отправился к Татьяне и изложил ей свою версию событий, а ее юристам передал документы.

С этим всем они и отправились в суд.

Чем и когда все может закончиться

У Татьяны Ахмедовой и ее юристов две цели. Добиться признания Темура подельником Фархада, чтобы заставить его выплатить матери более 100 миллионов долларов, полученных от отца. И попытаться получить право обратить взыскание на деньги в люксембургских трастах.

АВТОР ФОТО, PA MEDIA Ахмедовы направляются в суд 7 декабря 2020 года

Позиция Фархада тем временем остается прежней, и судя по показаниям Темура, старший сын разделяет мнение отца в этом споре. Оба считают Татьяну Ахмедову пешкой в руках юристов.

Фархад называл развод попыткой английского суда экспроприировать его российский капитал в пользу британской казны, адвокатов и компании, которая вместо Татьяны финансирует ее тяжбу. Темур же сказал на суде, что мама судиться с ним на самом деле не хочет, и тяжба продолжается только по воле спонсоров процесса.

Он утверждает, что его отец неоднократно предлагал Татьяне мировую: 100 млн, особняк под Лондоном и совместное с сыновьями владение коллекцией картин. Но она отказалась.

У Татьяны своя версия: ей предлагали быть содержанкой в этом особняке – полную оплату будущих расходов, но ни копейки из нажитого за годы семейной жизни. Она говорит, что в суд на сына подавала с тяжелым сердцем, винит в этом коварство бывшего мужа и надеется восстановить отношения с Темуром в будущем.

Если Темур выиграет дело, то шансы получить присужденные в результате развода деньги резко уменьшатся не только для бывшей жены российско-азербайджанского миллиардера, но и для тех, кто пойдет в английский суд по ее стопам, поскольку право в Англии прецедентное.

Если же Темур Ахмедов проиграет, избежать выплат по примеру отца ему будет намного сложнее, поскольку он – британский гражданин, а живет в основном в Англии и во Франции.

Правда, на суде Темур заикался о том, что задумывался о российском гражданстве и переезде в Россию. Особенно в дни чемпионата мира по футболу, когда он с друзьями наведался в Москву по туристической визе. Потом наваждение прошло, признался он. Да и требование российского консульства сдать анализ крови охладило пыл: “не люблю, когда меня колят иголками в вены”, сказал Темур на суде.

Слушания продлятся еще неделю, а на вердикт в подобных делах у судьи обычно уходит несколько месяцев. После чего возможна – и очень вероятна – апелляция, которая займет несколько лет.

Как журналистика данных меняет работу спецслужб в РФ и мире

Рассказывает бывший оперативник международной полиции Израиля

16 декабря 2020 года Игорь Севрюгин

Подозреваемые в причастности к попытке отравления Алексея Навального в Омске. Скриншот: Bellingcat.com

Почему спецслужбам любой страны стало трудно работать в эпоху соцсетей, интернет-технологий и журналистики данных, а также какой будет реакция Владимира Путина на расследование об отравлении Алексея Навального. Эти вопросы в эфире Настоящего Времени мы задали Сергею Мигдалу, бывшему офицеру-оперативнику международного управления полиции Израиля.

– То, что нам всем благодаря расследованию стали известны эти факты, – это результат грубых ошибок и просчетов российских спецслужб?

– Во-первых, это результат неплохой кропотливой работы тех, кто это расследование сделал. Им нужно сказать спасибо. Я бы не спешил в данном случае обвинять ФСБ, спецслужбы РФ в плохой работе, хотя там есть разные уровни, разные плюсы и минусы, разные оценки, которые можно им дать. И многое из того, что произошло, объясняется, конечно, тем смелым новым миром, в котором мы живем.

– То есть мы живем в той реальности, где ничего невозможно скрыть – даже спецслужбам?

– Совершенно верно, почти ничего. И это становится все тяжелее для спецслужб с каждым годом. Вся та сфера, жизненная среда, в которой они работают, и то, что раньше было относительно легко скрывать, теперь стало очень трудно или почти невозможно. Я могу привести достаточно релевантный знаменитый пример – ликвидация израильской внешней разведкой “Моссад”, ее спецназовцами заместителя главы ХАМАСа в Дубае несколько лет назад, по-моему, это было около 10 лет назад, по иностранным источникам. Его, естественно, больше уже нет среди живых, но после этого дубайская полиция провела очень активное расследование и с помощью всех камер наружного наблюдения и биллингов телефонов сумела практически полностью создать картину того, что произошло. И выявить всех членов группы, но не их настоящие имена и фамилии, потому что они все были с поддельными американскими, британскими, канадскими и другими паспортами. Это вызвало большой резонанс. Единственная разница была, что с точки зрения результата [если мы говорим об операции “Моссада”] они своей цели достигли и замглавы ХАМАСа, который был ответственен за связь с Ираном, за закупку, отправился в мир иной в тот день. Но все остальное вызвало проблемы.

– То есть вы хотите сказать, что такое бывает во всем мире?

– Конечно, совершенно. Я знаю известный случай, когда несколько спецслужб на такое натыкались, в том числе и ЦРУ, например. Не так давно мы слышали про арест одной работницы ЦРУ в Португалии, которую обвиняют в причастности к похищению египетского исламиста в Италии во время того самого разгара войны, которую объявил президент Буш-младший. Она работала в посольстве. И после этого полиция Италии, поскольку тот человек был легальный резидент Италии, провела очень серьезное расследование. И пользуясь теми же самыми способами – проверкой всех электронных средств, телевидения, биллинга и прочего, – восстановили практически полную картину и поняли, кто за этим стоял, какие работники из отдела ЦРУ посольства в Риме были. Они все уехали в Америку, но они открыли уголовное дело и арестовали одну женщину из 19 [человек], против которой предъявлено обвинение, потому что она португальского происхождения и поехала проведать свою пожилую и больную маму в Португалию, где ее тут же арестовали по заявке Италии. И сейчас она ожидает суда под домашним арестом в Италии. Все спецслужбы теперь сталкиваются с такой огромной проблемой секретности своей работы.

– Как вам кажется, что должен делать глава государства после того, как выходит такое громкое расследование, где, в принципе, для большинства факты кажутся убедительными? Особенно когда глава этого государства или его подчиненные молчат больше суток и ничего не говорят.

– Что будет делать глава государства – или что будет делать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин?

– Что будет делать Путин?

– Владимир Владимирович Путин, у него, как у всякого лидера, есть свои достоинства и свои недостатки, но главное, что он сам – бывший офицер спецслужб, Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Будучи таковым, он, во-первых, предпочитает сохранять максимальную секретность, никогда не рассказывать того, что было на самом деле. А поскольку он не просто бывший офицер, а еще и ленинградец, он, как известно, владеет искусством питерского стеба. Я тоже родился в Ленинграде, поэтому я этот язык понимаю хорошо. И в таких случаях в 99% предпочитает отшучиваться.

Если более серьезно отвечать на ваш вопрос: “Что должен делать лидер государства?” – поскольку речь идет почти о самом сокровенном, о работе спецслужб, лидер почти любого государства старается от этой темы максимально уйти. Не трогать ее самому, передать ответы на нее каким-нибудь пресс-секретарям, которые умело пытаются затереть чем-нибудь глаза прессе и не дать никакого серьезного ответа на эти вопросы, потому что он совершенно не будет [давать ответы]. Это не только Путин, но и любой другой лидер не стал бы отвечать.

Поскольку я проработал в соответствующих израильских службах в течение 15 лет, я знаю, что когда происходит какая-то такая накладка в работе внешней разведки, например, то любые объяснения, которые кому-то надо давать, дает премьер-министр или глава “Моссада” на уровне главы внешней разведки той страны, где это произошло, или на уровне премьер-министров и президентов. И уж точно не отчитывается перед прессой. Ответы обычно офиса премьер-министра до скучного неинтересны.

В качестве комментария к публикации добавлен ответ президента России В.В.Путина на вопрос журналиста LIFE (пресс-конференция 17 декабря 2020 г.):

А.Юнашев: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Воспользуюсь советом начинающего журналиста. Некоторое время назад вышло несколько интересных расследований, например, про Вашу дочь, бывшего зятя Шамалова, других якобы близких Вам людей. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления и кто его отравил, скажите, пожалуйста?

В.Путин: Понятно.

По поводу того, что вот эти вбросы имеют место, собственно говоря, ничего удивительного нет, они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это информационное противоборство происходит. Они и были раньше. Вспомните тяжёлые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу представляли в международной прессе да и, к сожалению, у нас в стране тоже. Там как только меня, с какими клыками не рисовали! Я это всё хорошо помню, но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, всё делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-​то там за бугром. Это первая часть.

Вторая часть касается, скажем, моих близких. Прочитать этот материал невозможно. Я его полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, всё навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел обратить внимание сразу? Там всё время говорится «зять президента», «зять президента». В конце пишут, что всё-​таки бывший зять. Это первое. Хотя по ходу пьесы всё время ввинчивают в сознание читателя, что это зять. Первое.

Второе: «Президент Путин запретил элитам иметь активы за границей». Не запрещено элитам иметь активы за границей. Госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, никаких других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Компания, о которой идёт речь, это частная компания сто процентов, там нет ни одной акции государства.

Дальше: кто и как получил какие-​то акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счёт, своё отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И господин Шамалов так же, как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы, для другого уровня управления, они получили по другим правилам, ничего такого особенного здесь нет.

Но, наконец, на мой взгляд, самое главное вот в чём заключается. Сейчас только молодой журналист Шнуров спрашивал про наших хакеров. Что написано в начале? Обратите внимание: неизвестный, аноним преследует непонятные нам цели, пишут там, а дальше, получается, всплывают уши этого анонима. Что я имею в виду? Написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту членов Демократической партии США. Вот вам, пожалуйста, этот аноним. Он, мне кажется, понятен. Кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой? Это Госдеп из спецслужбы США, они и являются авторами на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано, это совершенно очевидная вещь. Первое.

Второе: ссылка на то, что наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались во внутриполитическую жизнь в США, говорит о том, что и цель этой публикации понятна. Цель – это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране, с целью определённого вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь. Для меня – точно совершенно, мне кажется, что и для большинства читателей тоже станет ясно, если обратите внимание на те вещи, о которых я сейчас сказал.

Но в этой связи вот что хотел бы подчеркнуть.

Нужно руководствоваться… Уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов. Не к тем, кто делал; эти ребята, я знаю, из спецслужб, им задание дали – они пишут. Нужно тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнёрами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права. И тогда мы будем добиваться общих успехов на нужных для всех нас направлениях.

Теперь что касается пациента в берлинской клинике. Я уже говорил на этот счёт неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Я знаю, Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счёт по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-​то расследование, это легализация материалов американских спецслужб.

А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни своего места пребывания, и так далее. Но если это так – а это так, я вас уверяю, – это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб, США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-​то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду.

Есть одна вещь, на которую в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение, а именно: этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И, таким образом, для тех, кто это делает, таким образом, подтянуться до определённого уровня и сказать: вот обратите внимание, мой партнёр – это вот этот, и я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку такого, общенационального масштаба. Это известно, во всём мире применяется этот трюк политической борьбы.

Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, для того чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае в нашей.

Призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации, предлагать позитивную повестку дня, для того чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. А их у нас много.