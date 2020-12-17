Беспилотники помогут в поисках исторических сокровищ в Тульской области

17.12.2020, 20:10, Новости дня

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К 500-летию тульского кремля ученые активируют археологические исследования в данной местности. Тула, как известно, со средневековых времен славилась добычей железа и производством оружия.

Здешние места богаты железной рудой и, одновременно, область покрыта густыми лесами, где в зарослях скрываются давно покинутые поселения ремесленников. Для того чтобы найти их обычным способом, пришлось бы задействовать целую армию археологов, говорят специалисты.

Поэтому археологи решили использовать беспилотные летательные аппараты и технологию лазерного сканирования местности. Благодаря этому они рассчитывают относительно быстро составить карту будущих раскопок и обнаружить множество древних артефактов.