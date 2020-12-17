Представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады

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17.12.2020, 20:02, Новости дня
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Представители российского правительства отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр до 16 декабря 2022 года, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Представители правительства РФ не могут быть назначены и не могут заседать в качестве членов советов или комитетов, не могут принять участие или посещать Олимпийские и Паралимпийские игры (зимние или летние)», – сказано в решении, опубликованном на сайте суда.

Запрет не распространяется на членов правительства, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Кроме того, глава страны-организатора соревнований имеет право лично пригласить члена российского правительства, отмечается в документе.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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