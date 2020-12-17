Эксперт: Путин на пресс-конференции ответил на самые волнующие россиян вопросы

17.12.2020, 20:02, Новости дня

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«Добрые новости очень нужны для поддержки социального самочувствия россиян. А поэтому очень важно, что президент не отказался от общения с гражданами, хотя пандемия сильно изменила формат такого разговора», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя Большую пресс-конференцию Владимира Путина.

«Борьба с COVID-19, конечно, доминировала в разговоре президента с журналистами и жителями регионов. Владимир Путин не раз подробно обращался и к теме медицинского обеспечения населения, и к тому как ситуация с коронавирусом влияет на доходы домохозяйств», – отметил политтехнолог Марат Баширов. Он напомнил, что в финале разговора глава государства сообщил о новой выплате по 5 тысяч рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет.

Готовившая пресс-конференцию команда дала возможность задать президенту вопросы по темам, которые являются самыми обсуждаемыми в социальных сетях, и это было правильно, считает эксперт. «Владимир Владимирович понимает: если люди эти вопросы обсуждают, то и он должен реагировать. Это тоже очень важно с точки зрения укрепления атмосферы доверия к власти в обществе», – подчеркнул собеседник.

В частности, отметил Баширов, Путин жестко отреагировал на вопрос о завышенных ценах на продукты питания. «Он хоть и сказал, что сам не будет увольнять ответственных за это членов правительства, но оценил работу профильных министров крайне критически», – указал эксперт. Это заявление президента, по мнению Баширова, стало, своем роде «терапевтической мерой», призванной успокоить общество.

«На фоне пандемии особую актуальность получили поправки в Конституцию, принятые минувшим летом, а именно – их социальный блок. В этой связи президент сегодня еще раз напомнил: у нашего государства нашелся адекватный ответ на вызовы, возникшие перед обществом. Произошло это, в том числе, и благодаря изменениям в Основном законе», – подчеркнул Баширов.

Президент Владимир Путин в четверг провел большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла в формате видеосвязи, и с элементами прямой линии с гражданами. Основной блок вопросов касался социальной сферы – в первую очередь, поддержки россиян, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19, а также медиков. Так в частности, глава государства указал, что в связи с ростом безработицы власти существенно повысили пособия. Кроме того, президент сообщил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Он заверил, что власти наладят эффективную работу социальной системы, чтобы люди могли получать положенные им выплаты.