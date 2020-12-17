 

До чего дошёл прогресс – Личное мнение

17.12.2020, 20:02, Разное
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К прогрессу я отношусь настороженно. Представьте себе, что сейчас не 2020 год, а 1986, но всё, что есть сегодня, было бы там.

Ну, например, вот такое на сцене:


Фото: Соцсети

Что бы с ней сделали? Правильно, закрыли в психушку, чтобы упорно лечить.

Или ещё хуже: смотришь на писек Эскортограма, на прогресс проституции в эфире и волосы дыбом становятся.

Вот такой «прогресс» я не люблю. Тикеров из Тик-тока. Шлюх Инстаграма. Идиотов-зануд из Фейсбука. Один только Живой журнал развивается в правильном русле.

Если вы пользуетесь телефоном с Android: Xiaomi, Huawei, Samsung, Honor, Sony и так далее, то уже, наверняка видели маленький баннер внизу — вот такой:

Смело жмите и скачивайте! Это мой блог. Самый правильно прогрессивный блог и, что ещё важнее, удобный — он скачивается как приложение на ваш телефон.

Видите иконку с моим изображением в телефоне?! Ставьте на первый экран, открывайте, и не жалуйтесь, что пропустили что-то свежее и интересное.


Как установить приложение

Это — PWA-приложение. Места почти не занимает, обновляется удаленно, ни в какие «маркеты» идти не надо, всё бесплатно!

Работает быстрее, чем сайт, даже при плохом интернете и когда интернета совсем нет. Если вы случайно закрыли этот баннер, можно установить тоже самое приложение через меню.

Намного удобнее, чем читать просто в браузере. Намного быстрее всё работает — ничего не виснет. Это — правильный прогресс, который делает повседневную жизнь комфортнее.

Велкам — команда разработчиков ЖЖ старается для вас.

Как вы относитесь к прогрессу? Что пугает? Что радует?

Источник: Лена Миро



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