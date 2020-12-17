Блогеры высмеяли пикет депутата Рашкина против мер по борьбе с COVID

17.12.2020, 19:56, Новости дня

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В Сети раскритиковали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который устроил протестную акцию против мер, введенных с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Публицист Армен Гаспарян написал, что «клоун Рашкин не только странным образом протестует против введенного по разумным причинам (пандемия на дворе) дистанционного образования, распространяя откровенные фейки, но и сам принимает участие в том, чтобы такой режим продолжался еще дольше», передает «Ридус».

«Где его маска? Где маски на участниках пикета? Где социальная дистанция, в конце концов? Отдельно, конечно, выделю его попытки спровоцировать полицию – выглядит довольно жалко. Хотя битва коммуниста с цифровым миром еще хуже», – отметил он.

«Акция Рашкина против дистанта. Вы безумцы что ли?», – написал блогер Илиас Меркури в Twitter.

«Будни дебилов», – ответил блогеру пользователь @LimitaVIP.

Отмечается, что в ходе акции столичных коммунистов против дистанта были замечены листовки с агитацией против вакцинации от коронавируса.

В тексте листовок, оформленных как заявление в ФСБ, утверждалось, что пандемия коронавируса – это якобы «симуляция», а подлинная цель прививок – сокращение численности населения, так как компоненты вакцин вызывают бесплодие.

Представители КПРФ опровергли связь партии с листовками ковид-диссидентского содержания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.