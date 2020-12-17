Главе МИД Украины стало обидно из-за нежелания Лаврова общаться с ним

17.12.2020, 19:56, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу нежелания главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова контактировать с украинским коллегой.

«Никакого желания у Сергея Викторовича (Лаврова) выходить на контакт мы не видим – ни в нормандском формате, ни в двустороннем… Поэтому, когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».

Кулеба выразил мнение, что главы МИД РФ и Украины должны иметь канал коммуникации, потому что таким образом устроены международные отношения. Он также заявил, что всегда готов к разговору с Лавровым, считает, что им есть, что сказать друг другу.

«Я ни в коем случае не антироссийский, я 100% проукраинский. Я как министр, еще и иностранных дел, не могу быть против какой-либо страны по определению. Потому что нам с каждой страной, так или иначе, нужно иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным партнером или надежным, но нужно иметь дело. Поэтому я решительно отбрасываю обвинения в том, что я антироссийский», – сообщил Кулеба в интервью радио «Новое время».

Накануне Кулеба заявил, что в отношениях Украины и РФ существует переизбыток эмоций, поэтому «подбираться» к диалогу между двумя странами нужно осторожно.

В четверг полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года, напомнив об «обещаниях президента (Украины) Владимира Зеленского выполнить нормандские обязательства».

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и подчеркнул, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.