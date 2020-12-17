Сибирские заготовители трав создадут «президентский» сбор для Путина

17.12.2020, 19:56, Новости дня

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Сибирские предприниматели, занимающиеся заготовкой дикорастущих трав, решили подготовить для президента РФ Владимира Путина специальный травяной сбор, обладающий иммуностимулирующим и тонизирующим действием, сообщил председатель совета крупного потребительского кооператива «Алатау» из Кузбасса Евгений Трубецкой.

Он объяснил ТАСС, что идея родилась после признания главы государства, что он в ходе ежегодной пресс-конференции пил сибирский травяной сбор.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, общаясь с журналистами после завершения ежегодной пресс-конференции, рассказал, что в специальном стакане, из которого он время от времени пил в ходе мероприятия, заварен «сбор из сибирских трав». Глава государства и ранее признавался, что традиционным чаям предпочитает травяные, особо отмечая травы с гор Алтая.

«Можем подобрать для Владимира Владимировича специальный травяной сбор, назовем его «Президентский». Соберем туда лучшие наши травы из экологически чистых районов Кузбасса, Бурятии, Алтая, Тувы – красный и золотой корень, лист смородины и иван-чай, саган-дайля. Это все будет иметь хорошее иммуностимулирующее, энергостимулирующее действие, хорошо будет для повышения стрессоустойчивости, антиоксидантные свойства хорошие», – сказал Трубецкой, отметив, что сбор планируют подготовить и отправить президенту к Новому году.

Другие сибирские заготовители трав также отмечают, что в их ассортименте есть сборы, которые «не стыдно попробовать президенту». «Я делаю спортчай «Советский спорт», он тонизирующего свойства, чтобы не уставать на работе. Есть чай «Шаман», таежный чай, кедровый чай», – сказал глава крестьянско-фермерского хозяйства, собирающего травы в Манском районе Красноярского края, Григорий Черных. Его однофамилец, глава района Артем Черных подтвердил агентству, что посылку с манскими чаями подготовят и отправят президенту.

Индивидуальный предприниматель из Прокопьевского района Кузбасса Сергей Гиряев, который больше 10 лет занимается выращиванием и сбором таежных дикоросов для чайных травяных сборов, готов отправить президенту особый иммунный сбор для защиты от инфекций, в том числе коронавируса. Он пояснил, что такой сбор пользуется популярностью в Европе.

«Специальный чай, мы его делаем уже лет десять. Он при всех вирусных инфекциях применяется, кто его пьет – очень быстро выздоравливает, у него повышается иммунитет, кашель быстро проходит. В составе у нас амарант красный, лист кипрея, мята, эхинацея, вероника, атаман трава, чага, шалфей и календула, без нее не обойдешься. Вот такой сбор, очень действенный», – сказал Гиряев.

Представитель компании «Томский чай» из Томской области, в которой отрасль переработки дикоросов является одной из самых развитых среди российских регионов, Наталья Дубина, напомнила, что полезные свойства трав и древесных грибов подтвердили и ученые. Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса.

«Для иммунитета у нас очень много берут чаги – новосибирские ученые доказали, что чага хорошо убивает вирусы и при коронавирусе помогает. Мы используем плодовые ягоды – шиповник, боярышник, рябина, а все остальное – фиточаи. Это смесь трав, корней, плодовых. Президенту его можно (презентовать), я думаю он оценит вкус», – отметила Дубина.

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков рассказал, что в Сибири ежегодно заготавливается трав почти на миллиард рублей. Объем экспорта трав, в основном в виде БАДов, оценивается в несколько десятков миллионов долларов. «Сейчас у сибирских трав большой спрос на рынке в РФ и в других странах. Есть подтверждение противоковидного действия у многих дикоросов, а также как средства реабилитации после болезни. [Это] чага, хвойные экстракты, брусника», – сказал он.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.