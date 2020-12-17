Личное: “Вот собаке повезло”

17.12.2020, 19:54, Разное

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Вот вам еще письмо для разбора.

Оно может быть иллюстративно для тех людей, которые голову ломают, почему их переписки так быстро протухают.

Но для нас важно проследить, как эта тухлость связана с положением локуса (вне) и фокуса (на себе). Люди с фокусом на себе – самые унылые и скучные для общения люди.

Вот герой здесь имеет локус и фокус получше, поэтому автор влюбилась.

А сама она – наоборот, поэтому герою быстро надоело.

Разбирайте сами.

flowering_ivy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за публикацию и разбор моего предыдущего письма.

https://evo-lutio.livejournal.com/1295160.html

Грустить и думать о мужчине после разбора сразу перестала.

Прошу разобрать еще одну ситуацию, если она подойдет для рубрики. На меня произвела впечатления история из недавнего письма «Девочка-роман», но моя ситуация сильно проще и наоборот. Познакомилась в Тиндере с мужчиной. По публичной инфо на СЗ моя ОЗ немного повыше. Вроде бы в начале активная переписка, но потом пропал. Может быть из-за того, что я отказалась встречаться в ближайшее время? Или я плохо общаюсь, мои баги и короны отталкивают? Ходов в этой ситуации у меня нет, уже забила. Но хотелось бы понять, что я не так делаю.

Диалог в Тиндере:

Он: Здравствуйте, от вас исходит какая-то добрая теплота!

Я: Добрый вечер! А у вас суровый взгляд)) Вы где-то совсем рядом, менее 1 км))

Он: Я очень добрый))

Он: Да, живу рядом с ХХХ. Если захотите меня))), в смысле пообщаться)) вотсап такой то

На следующий день я написала в вотсап ему:

Я: Привет, Р. с Тиндера )) Это Н. с какой-то доброй теплотой ))

Он: Привет)))

Он: Вам мужчина нужен, недорого?

Он: Шутка

Я: Недорого – это некачественный со скидкой чтоли:)?

Я: или с браком %)?

Он: Брака нет, разведён

Он: Некачественный?

Он: Тут вопрос…

Я: )))))

Он: Смотрю на себя в зеркало и думаю- красавчик, немного потёртый

Я: сам себя не похвалишь, никто не похвалит ;)))

Он: Вы красивая

Я: это морок ))) на самом деле бабка ежка )))

Он: Живёте рядом?

Я: видимо да ))

Он: Хотя, разве можно считать , что вы живёте

Он: Без такого

Он: Хорошего мужчины

Он: Как я

Я: это да, выживаю ((((

Я: с трудом (

Он У вас есть небольшой заводик?

Я: ни заводика, ни газетки, ни пароходика (((

Я: а у вас:)?

Он: Собака и кот

Я: ооо, тут я круче )))

Он: В сапогах

Я: у меня собака, рыбки и черепаха

Я: и еще паук есть на кухне… вот правда на сколько он мой непонятно

Я: переживаю, что без еды страдает

Я: хочу поискать, может продают где-то еду для пауков ))

Он: У меня есть еда

Он: Для людей

Я: для людей мне не надо )))

Я: мне б для пауков ))

он: Мухи!!!!

Он: Они спят

Я: ну пока нет дома. думаю, может оставить где-то фрукты неубранные порезанные, могут мушки развестить

Я: но надо ж както их потом в паутину запихнуть пауку )))

Он: ну его нафиг

Я: поэтому надеюсь вдруг где-то есть не летающая еда, которую можно подсунуть пауку и он съест ))

Он: Я приду к вами и задушу его

Я: муху или паука:)?

Он: Дружить будем?

Я: будем ))

Он: Она за! (фотка собаки)

Я: твоя красотка :)?

Он: Дааа

Я: моя покрупнее )) (фотка собаки)

Он: Да

Я: а характер у нее какой:)?

Он: Она всех любит

Он: лизуха

Я: моя всех боится ))

Он: А ты?

Я: я никого не боюсь, но всех опасаюсь ))))

Он: Тогда ты ( можно на ты?) должна меня очень бояться

Я: конечно))

Я: почему должна:)?

Он: Я могу зацеловать до обморока

Я: 🙈 ужас

Он: Скопилось нежности..,

Я: Вот собаке повезло )) такой хозяин ))

Он: Да

Я: я пойду ужинать, приятно было познакомиться ))

Он: Да, может, встретимся? В любой день, вечером

Я: На этой неделе наверное не смогу. Я простыла, на больничном до завтра. На ковид отрицательный анализ, но лучше перестраховаться

Он: Я не боюсь

Я: а я боюсь ))

Я: вернее, опасаюсь ;))))

Он: Не бойся, я с тобой

Я: защитишь от всего:)?

Он: Да

Я: мур-мур-мур )))

Я: ушла ужинать )

Он: Пришлю тебе песенку под гитару на ночь

Он: Услышишь мой голос

Он: Волшебный)))

Я: Потом послушаю))

Он: Приятного аппетита

Я: Спасибо)

Я: Это твой голос?))

Я: Очень классно))

Он: Да

Я: А играешь сам?

Он: Дома, запись на телефон

Я: Здорово)))

Я: Ты учился или сам?)

Он: Самоучка

Я: Я закончила музыкалку, но ничего не смогу)) ни спеть, ни сыграть))

Я: Красивый голос))

Он: Если захочешь, устрою тебе квартирник

Я: Хочу)

Он: Как-нибудь

Я: это ты с друзьями увлекаешься и вы устраиваете квартирники:)?

Он: Нет, будет персональный для тебя

Он: Я пять лет назад переехал жить сюда из Х

Он: У меня здесь нет друзей

Он: Тут живут мама ,брат и две сестры

Он: Я воссоединился с родными

Я: мне показалось что в какой-то песне ты не один пел)

Он: Это примочка – гармонайзер, мой же голос раскладывает

Я: даже не знала, что такое есть)

Он: Да, как элемент украшения

Ушла спать, не стала продолжать беседу. На следующий день я написала рано.

Я: Доброе утро)

Он: Привет! Ты ранняя пташка!

Я: Иногда бывает)

Он: А я поздно засыпаю ( с этой пандемией)

Я: Я с утра в поликлинику, закрывать больничный у дежурного врача. Очередь тут(((

Он: Не диши

Я: Постараюсь)

И молчание. На следующий день.

Я: Доброе утро)) как прошел день?)

Он: Доброе! Суетно и бестолково))

Он: Как у тебя?

Я: Сложно))) успела съездить в город рядом))

Он: Пряниками делиться будешь?

Я: )) могу

Он: Ты хорошая, нежадная))

Я: с хорошим человеком не жалко )))

Я: а потом я действительно купила там пряники ))

Я: уже по пути домой неожиданно увидела магазин и решила купить несколько штук))

Я: с клубникой уже дома съели ))

Он: Конечно… самый вкусный

Я: они все вкусные )) но с клубникой до этого еще ни разу не пробовала ))

Я: мне понравился, действительно клубника )) 😛

Он: 👌

На следующее утро я опять поздоровалась, но после его ответа не стала больше писать.

Я: Доброе утро)

Он: Привет

Спасибо!