 

Мнение: I have no dream

17.12.2020, 19:44, Разное
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Из того, что я понял из путинской пресс-конференции, то ее (как и все предыдущие) можно было подать под лозунгом “У самурая нет цели, только путь”. И крупными буквами над головой у Путина.

Он так внятно и не способен сформулировать ничего, что хотя бы отдаленно напоминает образ будущего. Наверное, потому, что у него самого в голове его нет и не было никогда. Голодный и тупой босяк всегда хочет только одного – наестся. И если эти два признака совпадают, то других интересов у него нет и быть не может. Герой Джека Лондона из “Любви к жизни” даже когда наелся от пуза, все равно прятал сухари в матрас. На рефлексах. Так и эта гопота ворует не потому, что ей мало, а потому что спинным мозгом не хочет обратно – в подворотню. Хотя подворотня – это не географическая локация, а состояние души.

Путин жалок и ничтожен (чисто по-человечески) своим цеплянием за власть, когда никаких идей – для чего она ему нужна – у него просто нет. Ни тайных, ни явных. Ну не может человек прятаться двадцать лет и упорно молчать про свою мечту, ради которой он зубами и крюками вцепился в кресло. “I have a dream” – это произносят ДО того, как попадают во власть. Если об этом молчат двадцать лет, то это означает только одно – никакой дрим не было, нет и не будет. Никогда. Есть только процесс.

I have no dream

Источник: Эль Мюрид



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