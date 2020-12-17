Старший сын Александра Овечкина и Настасии Шубской дебютировал на льду

17.12.2020, 19:42, Разное

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Когда твой папа всемирно известный хоккеист, твое знакомство с коньками – всего лишь вопрос времени. Так и случилось с двухлетним Сережей, сыном нападающего команды “Вашингтон Кэпиталз” Александра Овечкина и Настасии Шубской: вчера мальчик впервые вышел на лед. Как это было – сначала показала мама Настасия в Instagram, а потом и гордый папа Александр поделился подробным отчетом в своем микроблоге.

Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! ура!, – откомментировал подборку Овечкин.

Александр и Сережа Овечкины

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Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Итак, пока примеряли экипировку в раздевалке, Сережа находился в воодушевленном состоянии. Деловито напомнил папе, что нужно надеть еще и перчатки, а на шутливый вопрос мамы “Ты куда собрался?”, гордо ответил “Играть!”. По окончании сборов мальчик потребовал выдать ему и клюшку: куда же без нее? Тем более, что обращаться Сережа с ней уже умеет, судя по видео, которое выкладывала Настасия в сентябре.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

На лед Александр вынес Сережу на руках, а когда поставил ребенка на скользкую поверхность и отпустил, то не смог сдержать радости: сын, пребывавший в небольшой растерянности, уверенно стоял на ногах и не упал, когда коньки непроизвольно понесли мальчика вперед.

Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки, – подписала пост Шубская.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Напомним, Александр Овечкин и Настасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем. А в мае этого года родился и второй сын пары, Илья.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду, – признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.