Стоит ли идти по стопам Джорджа Клуни: чем может обернуться самостоятельная стрижка волос

17.12.2020, 19:42, Разное

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Не так давно Джордж Клуни, которого в скором времени можно будет увидеть в новом проекте Netflix “Полночное небо”, стал гостем шоу CBS Sunday Morning. Голливудский актер рассказал о времени, проведенном на самоизоляции, а также раскрыл интересную подробность своей жизни. Оказалось, что 59-летний кумир миллионов вот уже 25 лет стрижется сам:

Что меня точно не пугало, так это стрижки на дому, ведь я 25 лет стригусь сам. Мои волосы действительно похожи на солому, поэтому их так легко подстричь. Вы действительно не можете сделать при этом никаких ошибок. На стрижку уходит всего две минуты.

Джордж КлуниСамо собой, такому навыку актера можно только позавидовать. Но стоит ли повторять за Клуни этот эксперимент, если ваши парикмахерские умения не так виртуозны? Отвечает Илья Гриневский, стилист по волосам Mod’s Hair Paris:

Самостоятельная стрижка в домашних условиях возможна, на мой взгляд, только в таких случаях:

1. Стрижка по форме головы волос одной длины. Может варьироваться от нуля до нескольких сантиметров, в зависимости от используемой насадки на машинке.

2. Стрижка с несведенными зонами. Пример: волосы в верхней части головы собираются в пучок, а на нижней части сбриваются.

В любом случае, для того, чтобы самостоятельно сделать хорошую стрижку, должны совпасть такие факторы как форма головы и подходящий волос. Очень важную роль в мужской стрижке играет линия окантовки, а подровнять ее правильно вам смогут только в салоне красоты. Опытный мастер учитывает все нюансы, которые могут испортить прическу, – неправильный рост волос, залысины, наличие очагов седины и так далее.

Мэттью МакКонахиЕсли говорить об актуальных сейчас мужских стрижках, их можно увидеть у Мэттью МакКонахи, Брэда Питта и, например, Хавьера Бардема. Стрижки легкие, с небрежностью, как будто форма немного отросла. При этом, небрежность легко поддерживается, укладывается и выглядит очень стильно.

Брэд Питт Хавьер Бардем