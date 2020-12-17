Мнение: “В СССР работающим пенсионерам пенсии не полагались”

17.12.2020, 19:40, Разное

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Журналист из Пензы спрашивает, будет ли возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам.

По словам главы государства, условием возврата этой нормы станет лишь бюджетная обеспеченность. При этом он напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсии не полагались. В то же время Владимир Путин отметил, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,4%.

https://russian.rt.com/russia/article/813244-bolshaya-press-konferenciya-putin – цинк

Это прямо скажем просто неправда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совмина СССР от 03.08.72 N 590 (ред. от 30.01.88) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ"

163. Пенсионерам по старости и по инвалидности (кроме инвалидов I и II групп из числа военнослужащих), работающим на предприятиях, в учреждениях, организациях в качестве рабочих или служащих, пенсии выплачиваются профсоюзными организациями по месту работы через администрацию предприятия, учреждения, организации за счет взносов на социальное страхование.

Пенсии работающим пенсионерам выплачиваются на основании поручений органов социального обеспечения.

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164. Выплата пенсий по месту работы производится за истекший месяц одновременно с выплатой заработной платы за вторую половину месяца.

Главный (старший) бухгалтер предприятия, учреждения, организации в соответствии с действующим законодательством о главных (старших) бухгалтерах предприятий, учреждений, организаций несет наряду с профсоюзной организацией ответственность за правильное исчисление и выплату пенсий работающим пенсионерам.

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165. Выплата пенсий органами социального обеспечения производится ежемесячно в установленные ими сроки, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за тем, за который выплачивается пенсия. Работающим пенсионерам, получающим пенсию с учетом заработка от органов социального обеспечения (пункт 163), пенсия выплачивается по представлении справки о заработке за истекший месяц.

Порядок выплаты пенсий устанавливается Министерством финансов СССР по согласованию с ВЦСПС, Министерством связи СССР и Советами Министров союзных республик.

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169. Пенсионерам, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, инвалидам I группы, инвалидам II группы из числа военнослужащих, а также другим инвалидам II группы, заработок которых не превышает 120 рублей в месяц, пенсия выплачивается полностью, независимо от заработка или другого дохода.

170. Инвалидам II группы (кроме инвалидов II группы из числа военнослужащих), работающим в качестве рабочих или служащих, заработок которых превышает 120 рублей в месяц, а также инвалидам III группы пенсия выплачивается в таком размере, чтобы пенсия и получаемый заработок не превышали в общей сложности всего заработка, из которого была исчислена или впоследствии пересчитана пенсия. При этом инвалидам III группы из числа военнослужащих, а также другим инвалидам III группы, заработок которых не превышает 120 рублей в месяц, выплачивается не менее 50 процентов назначенной пенсии.

Если пенсия назначена в минимальном или твердом размере, то заработком, из которого исчислена пенсия, условно считается установленный минимум заработной платы. Учащимся – инвалидам III группы, получающим стипендию, пенсия выплачивается на тех же основаниях, как и работающим инвалидам III группы, причем вместо заработка учитывается стипендия.

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Пенсия инвалидам III группы из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, работающим в качестве рабочих или служащих, либо состоящим членами колхозов, выплачивается в полном размере, если пенсия вместе с заработком не превышает 300 рублей в месяц, но во всех случаях выплачиваемая пенсия не может быть ниже установленного минимального размера пенсии по инвалидности. При этом доходы членов колхозов от работы в общественном хозяйстве колхоза не учитываются.

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171. Пенсионерам, которым пенсия по старости назначена на льготных условиях, как работавшим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии в тех случаях, когда их заработок вместе с пенсией не превышает 300 рублей в месяц. Если пенсия и заработок в общей сумме превышают 300 рублей в месяц, то соответственно снижается размер выплачиваемой пенсии.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 11.09.79 N 862)

Пенсия по старости, назначенная при неполном стаже, пенсионерам, работающим в качестве рабочих или служащих, не выплачивается.

Пенсионерам, для которых отдельными решениями Совета Министров СССР установлены более льготные условия выплаты пенсии по старости в период работы, пенсия выплачивается в порядке, предусмотренном этими решениями.

Пенсионерам, получающим пенсию по старости и состоящим членами колхозов, назначенная пенсия выплачивается без учета доходов от работы в колхозе.

Пенсионерам по старости, работающим после достижения пенсионного возраста в качестве рабочих (младшего обслуживающего персонала) и мастеров независимо от места работы, а также бригадиров в растениеводстве и животноводстве в государственных предприятиях сельского хозяйства, по их желанию, вместо выплаты пенсии во время работы начисляется после оставления работы надбавка к пенсии. Надбавка к пенсии устанавливается в размере 10 рублей за каждый полный год работы после назначения пенсии при условии, чтобы общий размер надбавки не превышал 40 рублей, а сумма пенсии с надбавкой – 150 рублей в месяц. Начисление надбавки производится за работу начиная с 1 января 1980 г.

И так далее.

Полный текст постановления Совета Министров СССР смотри тут https://zakonbase.ru/content/part/196388?print=1

Сюда же о выплате пенсий работающим пенсионерам на основе законов 1956-го и 1964-го года:

– учитывая благотворное влияние посильной трудовой деятельности на здоровье и социальную активность лиц пожилого возраста, а также постоянную потребность в трудовых ресурсах, советское гос-во стимулирует выплатой пенсий в период работы привлечение пенсионеров по старости к труду в нар. хоз-ве. Правила, по к-рым выплачивается пенсия П. р., зависит от оснований обеспечения (по Закону СССР от 14 июля 1956 г. «О государственных пенсиях», по Закону СССР от 15 июля 1964 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов» или по др. нормативным актам), от вида получаемой пенсии (по старости, инвалидности и т. д.), а в ряде случаев — от категории, к к-рой принадлежит П. р. (рабочий, инженерно-технический работник, служащий), и от места работы. Работающие пенсионеры по старости, получающие пенсию на основаниях, установленных для рабочих и служащих, подразделяются на четыре группы.

К первой группе относятся работники, перечисленные в определенных разделах и подразделах списка № 1 производств, цехов, профессий и должностей, работа в к-рых дает право на гос.

пенсию на льготных условиях и в льготных размерах (напр., занятые на подземных работах) и нек-рые др. в соотв. с пост. Совета Министров СССР. Им пенсия выплачивается полностью, без учета заработка, независимо от его размера.

Вторая группа получает пенсию полностью, однако ее размер вместе с заработком не может превышать 300 руб. в мес. В противном случае выплачиваемая пенсия соответственно снижается. Так получают пенсию рабочие, младший обслуживающий персонал, мастера, прорабы, средний и младший мед. персонал учреждений здравоохранения и врачи лечебно-профилактических учреждений, учителя общеобразовательных школ, находящихся в сельской местности, и многие др. К третьей группе относятся, напр., инженерно-технические работники предприятий пром-сти, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального х-ва, бытового обслуживания населения и т. д. Всем им выплачивается 50% пенсии, а в р-нах Урала, Сибири и Дальнего Востока — 75%, но не менее минимального размера пенсии по старости в пределах 300 руб. в мес. вместе с зарплатой.

К четвертой группе принадлежат все остальные работающие пенсионеры по старости, на к-рых не распространяются перечисленные льготы. Пенсия в период работы выплачивается им в полном размере, но с тем, чтобы она вместе с заработком не превышала 150 руб. в мес. Работающим инвалидам I группы (независимо от причины инвалидности) и инвалидам II группы из числа военнослужащих пенсия по инвалидности выплачивается полностью. Работающим инвалидам II группы (кроме инвалидов II группы из числа военнослужащих) пенсии по инвалидности выплачиваются полностью, если их заработок не превышает 120 руб. в мес, а если превышает данную сумму, то пенсия выплачивается в таком размере, чтобы вместе с получаемым заработком она не превышала того заработка, из к-рого была исчислена. Работающим инвалидам III группы пенсия выплачивается в таком размере, чтобы пенсия и заработок не превышали в общей сложности всего заработка, из к-рого исчислена пенсия. При этом тем инвалидам III группы, заработок к-рых не превышает 120 руб. в мес, а также инвалидам III группы из числа военнослужащих, независимо от размера их заработка, выплачивается не менее 50% пенсии. Инвалидам III группы, состоящим членами колхозов, выплачивается 50% пенсии. Для инвалидов III группы из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, установлены два дополнительных правила: пенсия выплачивается или в полном размере, если сумма пенсии и заработка не превышает 300 руб. в мес. и выплачиваемая им пенсия во всех случаях не может быть ниже минимального размера пенсии, т. е. 40 руб. (для ефрейторов, старших матросов, сержантов и старшин – 44 руб.). Доходы от работы в качестве члена колхоза в данном случае вообще не учитываются.

Пенсионерам по случаю потери кормильца пенсия всегда выплачивается в полном размере независимо от того, работают они или не работают. Пенсионерам по старости и инвалидности II и III групп, поступившим на работу в качестве временных рабочих и служащих на срок не свыше 2-х месяцев в календарном году, пенсия выплачивается полностью, без учета заработка. Работающим пенсионерам по старости при неполном стаже пенсии не выплачиваются, кроме занятых в качестве рабочих в совхозах и др.

гос. предприятиях сельского х-ва и принимающих участие в с.-х. работах в колхозах.

Для пенсионеров по старости установлена надбавка за работу без получения пенсии после ее назначения в качестве рабочих (младшего обслуживающего персонала) и мастеров, а также бригадиров в растениеводстве и животноводстве гос. предприятий сельского х-ва. За каждый год такой работы начисляется 10 руб., предельный размер надбавки 40 руб., сумма пенсии с учетом надбавки может достигать 150 руб. Пенсионерам, получающим пенсию по Закону о пенсиях и пособиях членам колхозов 1964 г., работающим в колхозе, пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца выплачиваются полностью независимо от доходов, полученных в колхозе, а работающим в качестве рабочих и служащих — не выплачиваются. В исключение из этого пенсии выплачиваются полностью без учета получаемого заработка пенсионерам, занятым в качестве рабочих и служащих на гос. предприятиях с. х-ва, работающим по направлению колхоза в межколхозной организации, участником к-рой является колхоз, или в гос. организациях, выполняющих работу для колхоза, и в некоторых др. случаях. За пенсионерами — членами кооперативов общественного питания, по бытовому обслуживанию населения и по производству товаров нар. потребления, по заготовке и переработке вторичного сырья и др. производственных кооперативов, а также за пенсионерами, работающими в этих кооперативах по трудовому соглашению, сохраняется получаемая ими пенсия. Лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, пенсии выплачиваются без учета доходов от этой деятельности. Выплата пенсий П. р. осуществляется в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты государственных пенсий (пп. 170, 171, 173), утв. пост. Совета Министров СССР от 3 авг. 1972 г., Положением о порядке назначения и выплаты пенсий членам колхозов (п. 79), утв. пост. Совета Министров СССР от 17 окт. 1964 г., пост. Совета Министров СССР от 11 сент. 1979 г. «Об утверждении перечня категорий работников, имеющих право на получение в период работы пенсии по старости» и нек-рыми др. решениями Правительства СССР.

https://lawbook.online/page/spravochnik/ist/ist-11–idz-ax229–nf-235.html – цинк

Так что утверждение Путина не соответствует действительности.